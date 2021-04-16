Чим замінити майонез: 5 смачних і корисних соусів для тих, хто худне
Майонез – соус, який складно назвати корисним. Однак у нього є тисячі шанувальників.
Джерело:Інстаграм Катерини Медушкіної
Замінити шкідливий майонез можна смачними соусами. 5 рецептів для тих, хто дотримується правильного харчування, розповіла фітнес-експертка і нутриціологиня Катерина Медушкіна.
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Заміна майонезу: 5 смачних і корисних соусів до будь-якої страви. Всі смачні та універсальні – для м'яса, салатів, картоплі. Вибирайте за смаком!
– зазначила Медушкіна.
1. Сирно-йогуртовий
Інгредієнти:
- Знежирений йогурт без добавок (або кефір) – 200 мілілітрів.
- Зернистий сир – 200 грамів.
- Варений жовток – 2 штуки.
- Російська гірчиця – 2 чайні ложки.
- Лимонний сік – 2 чайні ложки.
- Сіль – за смаком.
Як готувати:
Змішуємо всі інгредієнти та збиваємо блендером. За консистенцією соус має нагадувати майонез.
Смачний соус можна приготувати лише за кілька хвилин / Фото Pixabay
2. Сметанний соус із гірчицею
Інгредієнти:
- Варений жовток – 2 штуки.
- Сметана (жирність 10 – 15%) – 200 грамів.
- Діжонська гірчиця – 1 столова ложка.
- Сіль – за смаком.
Як готувати:
Жовтки розтираємо зі сметаною, додаємо решту інгредієнтів і збиваємо блендером для повітряної текстури.
3. З сиром і томатною пастою
Цей соус підійде для піци і гарячих бутербродів.
Інгредієнти:
- Сир – 100 грамів.
- Йогурт без добавок – 100 мілілітрів.
- Томатна паста – 1 столова ложка.
- Сіль – за смаком.
- Перець – за смаком.
Як приготувати:
Всі інгредієнти змішуємо і збиваємо блендером. Можна додати зелень за смаком.
Соус може замінити шкідливий для фігури майонез / Фото Pixabay
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4. Сметанно-соєвий
Інгредієнти:
- Сметана (жирність 10 – 15%) – 250 грамів.
- Соєвий соус – 2 столових ложки.
- Часник (можна замінити на гірчицю) – 1 зубчик.
- Кріп – пучок.
- Бальзамічний оцет (за бажанням) – 1 – 2 краплі.
- Цукор – 1 чайна ложка або цукрозамінник.
Як приготувати:
Часник пропускаємо через прес, кріп дрібно нарізаємо. Змішуємо всі інгредієнти і даємо соусу настоятися 20 – 30 хвилин.
5. Дзадзікі
Інгредієнти:
- Грецький йогурт – 180 мілілітрів.
- Середній огірок – 1 штука.
- Часник – 2 зубчики.
- Лимонний сік – 1 столова ложка.
- Дрібно порубана зелень – за смаком.
- Чорний перець – за смаком.
Як готувати:
Огірки очищаємо від шкірки, натираємо на дрібній тертці. Часник дрібно нарізаємо. Все змішуємо і ставимо на годину в холодильник.
Калорійність соусів не вказую, оскільки вона залежить від жирності продуктів, які ви взяли, від їхньої кількості та консистенції, якої ви хочете домогтися – рідшої чи більш густої,
– резюмувала Катерина Медушкіна.
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