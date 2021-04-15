Що їсти на вечерю, щоб худнути: 3 легких і смачних варіанти
Чим ближче літо – тим більше жінок хочуть привести себе в форму. Як відомо, найголовніша умова для схуднення – збалансоване харчування.
Джерело:Інстаграм Марини Боржемської
Вечеря – прийом їжі, який повинен бути легким, але смачним. Трьома варіантами корисної вечері поділилася фітнес-тренерка Марина Боржемська.
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Не забувайте, наскільки важливе харчування при схудненні. А переїдання на ніч – одна з головних причин, чому ви поправляєтеся або не худнете. Підготувала кілька легких рецептів для вашої вечері,
– зазначила Боржемська.
Вона розповіла, що протягом дня потрібно повноцінно снідати і обідати. Це дозволить не переїдати перед сном.
Що легкого приготувати на вечерю
1. Асорті з запечених овочів
Інгредієнти:
- овочі (кабачок, цвітна капуста і брокколі, цибуля, болгарський перець, баклажан) – 300 грамів;
- оливкова олія – 1 столова ложка;
- сіль – за смаком;
- спеції – за смаком.
Овочі миємо й нарізаємо. Розміщуємо в поліетиленовий пакет разом з сіллю, спеціями та оливковою олією. Пакет потрібно потрясти, щоб масло і прянощі рівномірно розподілилися по овочах. Викладаємо все на деко і запікаємо в духовці до готовності.
Запечені овочі – легка і смачна вечеря / Фото Pixabay
2. Салат з тунцем
Інгредієнти:
- тунець у власному соку – 100 грамів;
- листя салату – 150 грамів;
- огірок свіжий – 1 штука;
- яйце – 1 штука;
- йогурт натуральний – 50 мілілітрів;
- гірчиця діжонська – 0,5 чайної ложки;
- сіль – за смаком;
- перець – за смаком.
Тунець, листя салату, варене яйце та огірок подрібнюємо. Для соусу змішуємо йогурт, гірчицю і спеції з сіллю і заправляємо їм салат.
Салат з тунцем – це смачно і корисно / Фото eat-me
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3. Салат зі стручковою квасолею
Інгредієнти на 1-2 порції:
- стручкова квасоля (свіжа або заморожена) – 200 грамів;
- натуральний йогурт – 2 столові ложки;
- яйце – 1 штука;
- сіль – за смаком;
- перець – за смаком;
- зелень – за смаком.
Стручкову квасолю і яйце відварюємо. Яйце нарізаємо, змішуємо з квасолею і заправляємо йогуртом. Додаємо сіль, зелень, спеції за смаком.
Стручкова квасоля з яйцем – ідеальна легка вечеря / Фото health-food
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