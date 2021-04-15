Чем ближе лето – тем больше женщин хотят привести себя в форму. Как известно, самое главное условие для похудения – сбалансированное питание.

Ужин – прием пищи, который должен быть легким, но вкусным. Тремя вариантами полезного ужина поделилась фитнес-тренер Марина Боржемская.

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Не забывайте, как важно питание при похудении. А переедание на ночь – одна из главных причин, почему вы поправляетесь или не худеете. Подготовила несколько легких рецептов для вашего ужина,

– отметила Боржемская.

Она рассказала, что в течение дня нужно полноценно завтракать и обедать. Это позволит не переедать перед сном.

Что легкого приготовить на ужин

1. Ассорти из запеченных овощей

Ингредиенты:

овощи (кабачок, цветная капуста и брокколи, лук, болгарский перец, баклажан) – 300 грамм;

масло оливковое – 1 столовая ложка;

соль – по вкусу;

специи – по вкусу.

Овощи моем и нарезаем. Помещаем в полиэтиленовый пакет вместе с солью, специями и оливковым маслом. Пакет нужно потрясти, чтобы масло и пряности равномерно распределились по овощам. Выкладываем все на противень и запекаем в духовке до готовности.

Запеченные овощи – легкий и вкусный ужин / Фото Pixabay

2. Салат с тунцом

Ингредиенты:

тунец в собственном соку – 100 грамм;

листья салата – 150 грамм;

огурец свежий – 1 штука;

яйцо – 1 штука;

йогурт натуральный – 50 миллилитров;

горчица дижонская – 0,5 чайной ложки;

соль – по вкусу;

перец – по вкусу.

Тунец, листья салата, вареное яйцо и огурец измельчаем. Для соуса смешиваем йогурт, горчицу и специи с солью и заправляем им салат.

Салат с тунцом – это вкусно и полезно / Фото eat-me

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3. Салат со стручковой фасолью

Ингредиенты на 1-2 порции:

стручковая фасоль (свежая или замороженная) – 200 грамм;

натуральный йогурт – 2 столовые ложки;

яйцо – 1 штука;

соль – по вкусу;

перец – по вкусу;

зелень – по вкусу.

Стручковую фасоль и яйцо отвариваем. Яйцо нарезаем, смешиваем с фасолью и заправляем йогуртом. Добавляем соль, зелень, специи по вкусу.

Стручковая фасоль с яйцом – идеальный легкий ужин / Фото health-food