Что есть на ужин, чтобы худеть: 3 легких и вкусных варианта
Чем ближе лето – тем больше женщин хотят привести себя в форму. Как известно, самое главное условие для похудения – сбалансированное питание.
Источник:Инстаграм Марины Боржемской
Ужин – прием пищи, который должен быть легким, но вкусным. Тремя вариантами полезного ужина поделилась фитнес-тренер Марина Боржемская.
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Не забывайте, как важно питание при похудении. А переедание на ночь – одна из главных причин, почему вы поправляетесь или не худеете. Подготовила несколько легких рецептов для вашего ужина,
– отметила Боржемская.
Она рассказала, что в течение дня нужно полноценно завтракать и обедать. Это позволит не переедать перед сном.
Что легкого приготовить на ужин
1. Ассорти из запеченных овощей
Ингредиенты:
- овощи (кабачок, цветная капуста и брокколи, лук, болгарский перец, баклажан) – 300 грамм;
- масло оливковое – 1 столовая ложка;
- соль – по вкусу;
- специи – по вкусу.
Овощи моем и нарезаем. Помещаем в полиэтиленовый пакет вместе с солью, специями и оливковым маслом. Пакет нужно потрясти, чтобы масло и пряности равномерно распределились по овощам. Выкладываем все на противень и запекаем в духовке до готовности.
Запеченные овощи – легкий и вкусный ужин / Фото Pixabay
2. Салат с тунцом
Ингредиенты:
- тунец в собственном соку – 100 грамм;
- листья салата – 150 грамм;
- огурец свежий – 1 штука;
- яйцо – 1 штука;
- йогурт натуральный – 50 миллилитров;
- горчица дижонская – 0,5 чайной ложки;
- соль – по вкусу;
- перец – по вкусу.
Тунец, листья салата, вареное яйцо и огурец измельчаем. Для соуса смешиваем йогурт, горчицу и специи с солью и заправляем им салат.
Салат с тунцом – это вкусно и полезно / Фото eat-me
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3. Салат со стручковой фасолью
Ингредиенты на 1-2 порции:
- стручковая фасоль (свежая или замороженная) – 200 грамм;
- натуральный йогурт – 2 столовые ложки;
- яйцо – 1 штука;
- соль – по вкусу;
- перец – по вкусу;
- зелень – по вкусу.
Стручковую фасоль и яйцо отвариваем. Яйцо нарезаем, смешиваем с фасолью и заправляем йогуртом. Добавляем соль, зелень, специи по вкусу.
Стручковая фасоль с яйцом – идеальный легкий ужин / Фото health-food
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