В Великий пост количество продуктов, из которых можно приготовить еду, существенно сократилось. Однако это не значит, что нужно питаться однообразно.

Вкусные рецепты доступны даже в пост. Двумя из них поделилась фитнес-эксперт и нутрициолог Екатерина Медушкина.

Читайте ТОП-3 полезных ужина, которые готовятся за 5 минут

1. Оладьи из кабачка и яблока

На 100 грамм: 101.78 кКал.

БЖУ (белки, жиры, углеводы): 1,86/0,4/21,86.

Ингредиенты:

Кабачок – 200 грамм.

Зеленое яблоко – 1 штука.

Мука рисовая – 5 столовых ложек.

Сода – ½ чайной ложки.

Соль – по вкусу.

Горячая вода.

Как готовить:

Кабачок натираем на мелкой терке, яблоко нарезаем тоненькими ломтиками.

Муку разводим небольшим количеством теплой воды.

В ½ стакана горячей воды разводим соду и добавляем в муку – нужно добиться жидкой консистенции.

В тесто добавляем кабачок и яблоко, перемешиваем и солим.

Нагреваем сковороду, смазываем маслом.

Выпекаем оладьи по 1,5 минуты с каждой стороны.

⠀

Вкусные оладьи можно есть в пост / Фото 1000.menu

Интересно Что съесть на перекус: 15 быстрых и вкусных идей, которые вам понравятся

2. Зразы с грибами

На 100 грамм: 118 кКал.

БЖУ: 6/3/18.

Ингредиенты:

Картофель – 870 грамм.

Грибы – 500 грамм.

Лук репчатый – 240 грамм.

Мука цельнозерновая – 120 грамм.

Растительное масло – 30 грамм.

Соль и перец – по вкусу.

Готовим:

Измельчаем грибы и лук.

Обжариваем лук на скороводе, смазанной растительным маслом, до золотистого цвета. Добавляем грибы, солим, перчим и тушим до испарения воды.

Картофель чистим, нарезаем и отвариваем. Хорошо разминаем в теплом виде, добавляем соль.

Добавляем к картофелю муку. Тесто должно быть крутым, но пластичным. Вымешиваем.

Смоченными водой руками отщипнуть 1,5-2 столовых ложки теста и сформировать блинчик толщиной 1 сантиметр. Выложить 1,5 – 2 чайных ложки начинки, сделать пирожок. Слегка обвалять зразы в муке и обжарить на капле масла на сковороде по 5 минут с каждой стороны до золотистой корочки,

– пояснила Екатерина Медушкина.

Подаем зразы с маложирной сметаной.

Вкусные зразы станут отличным блюдом в пост и не только / Фото youtube