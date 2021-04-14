Можно готовить в пост: 2 полезных рецепта от нутрициолога
В Великий пост количество продуктов, из которых можно приготовить еду, существенно сократилось. Однако это не значит, что нужно питаться однообразно.
Источник:Инстаграм Екатерины Медушкиной
Вкусные рецепты доступны даже в пост. Двумя из них поделилась фитнес-эксперт и нутрициолог Екатерина Медушкина.
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1. Оладьи из кабачка и яблока
На 100 грамм: 101.78 кКал.
БЖУ (белки, жиры, углеводы): 1,86/0,4/21,86.
Ингредиенты:
- Кабачок – 200 грамм.
- Зеленое яблоко – 1 штука.
- Мука рисовая – 5 столовых ложек.
- Сода – ½ чайной ложки.
- Соль – по вкусу.
- Горячая вода.
Как готовить:
- Кабачок натираем на мелкой терке, яблоко нарезаем тоненькими ломтиками.
- Муку разводим небольшим количеством теплой воды.
- В ½ стакана горячей воды разводим соду и добавляем в муку – нужно добиться жидкой консистенции.
- В тесто добавляем кабачок и яблоко, перемешиваем и солим.
- Нагреваем сковороду, смазываем маслом.
- Выпекаем оладьи по 1,5 минуты с каждой стороны.
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Вкусные оладьи можно есть в пост / Фото 1000.menu
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2. Зразы с грибами
На 100 грамм: 118 кКал.
БЖУ: 6/3/18.
Ингредиенты:
- Картофель – 870 грамм.
- Грибы – 500 грамм.
- Лук репчатый – 240 грамм.
- Мука цельнозерновая – 120 грамм.
- Растительное масло – 30 грамм.
- Соль и перец – по вкусу.
Готовим:
- Измельчаем грибы и лук.
- Обжариваем лук на скороводе, смазанной растительным маслом, до золотистого цвета. Добавляем грибы, солим, перчим и тушим до испарения воды.
- Картофель чистим, нарезаем и отвариваем. Хорошо разминаем в теплом виде, добавляем соль.
- Добавляем к картофелю муку. Тесто должно быть крутым, но пластичным. Вымешиваем.
Смоченными водой руками отщипнуть 1,5-2 столовых ложки теста и сформировать блинчик толщиной 1 сантиметр. Выложить 1,5 – 2 чайных ложки начинки, сделать пирожок. Слегка обвалять зразы в муке и обжарить на капле масла на сковороде по 5 минут с каждой стороны до золотистой корочки,
– пояснила Екатерина Медушкина.
Подаем зразы с маложирной сметаной.
Вкусные зразы станут отличным блюдом в пост и не только / Фото youtube
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