Что съесть на перекус: 15 быстрых и вкусных идей, которые вам понравятся
Ежедневно мы задумываемся о том, что можно приготовить на перекус. Промежуточный прием пищи должен быть не очень калорийным, но полезным.
Источник:Инстаграм Альбины Комиссаровой
При этом хочется, чтобы перекус был еще и вкусным и не отнимал много времени на приготовление. 15 идей отличного перекуса назвала диетолог Альбина Комиссарова.
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Словосочетание "здоровый перекус" многих ставит в тупик, ну что покупать в супермаркете, кроме фруктов?
– отметила Комиссарова.
15 вариантов вкусного и полезного перекуса
- Банан, ломтик сыра 25-30 грамм и помидоры Черри.
- Нежирный йогурт, апельсин, чайная ложка тыквенных семечек и морковные палочки.
- Тост из ржаной муки, творожный сыр, 30 грамм несоленых орехов.
- Пита с: авокадо, слабосоленой рыбой, сыром, оливками, салатом, огурцом, омлетом, птицей/мясом.
- Горсть сухофруктов.
Сухофрукты – очень калорийный перекус, поэтому важно следить за порцией / Фото Pixabay
- Обычный попкорн (без добавок) – его можно приготовить самостоятельно дома.
- Отварное яйцо, горсть фасоли в томате.
- Яблочные дольки с ложкой несладкого орехового масла.
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- Нежирный йогурт с горсткой мюсли/гранолы.
- Нарезанные овощи и ложка творожного сыра.
- Домашний фруктово-ореховый батончик (может быть покупной с хорошим составом, например, raw).
- Пару сырников или творожная запеканка.
Вкусные сырники станут отличным перекусом / Фото Pixabay
- Пару ломтиков сыра и цельнозерновые крекеры.
- Смузи из овощей и фруктов без добавления сиропов.
Смузи – полезный и вкусный перекус / Фото Pixabay
- Творог с орешками, ягодами, фруктами.
Перекусы могут быть более сытные или более легкие, в зависимости от ваших целей и питании в течение дня,
– резюмировала Комиссарова.
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