Ежедневно мы задумываемся о том, что можно приготовить на перекус. Промежуточный прием пищи должен быть не очень калорийным, но полезным.

При этом хочется, чтобы перекус был еще и вкусным и не отнимал много времени на приготовление. 15 идей отличного перекуса назвала диетолог Альбина Комиссарова.

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Словосочетание "здоровый перекус" многих ставит в тупик, ну что покупать в супермаркете, кроме фруктов?

– отметила Комиссарова.

15 вариантов вкусного и полезного перекуса

Банан, ломтик сыра 25-30 грамм и помидоры Черри. Нежирный йогурт, апельсин, чайная ложка тыквенных семечек и морковные палочки. Тост из ржаной муки, творожный сыр, 30 грамм несоленых орехов. Пита с: авокадо, слабосоленой рыбой, сыром, оливками, салатом, огурцом, омлетом, птицей/мясом. Горсть сухофруктов.

Сухофрукты – очень калорийный перекус, поэтому важно следить за порцией / Фото Pixabay

Обычный попкорн (без добавок) – его можно приготовить самостоятельно дома. Отварное яйцо, горсть фасоли в томате. Яблочные дольки с ложкой несладкого орехового масла.

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Нежирный йогурт с горсткой мюсли/гранолы. Нарезанные овощи и ложка творожного сыра. Домашний фруктово-ореховый батончик (может быть покупной с хорошим составом, например, raw). Пару сырников или творожная запеканка.

Вкусные сырники станут отличным перекусом / Фото Pixabay

Пару ломтиков сыра и цельнозерновые крекеры. Смузи из овощей и фруктов без добавления сиропов.

Смузи – полезный и вкусный перекус / Фото Pixabay

Творог с орешками, ягодами, фруктами.

Перекусы могут быть более сытные или более легкие, в зависимости от ваших целей и питании в течение дня,

– резюмировала Комиссарова.