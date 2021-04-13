Как сделать живот плоским: тренер раскрыла секреты идеальной фигуры
Для того чтобы обрести красивый плоский живот, необходимо придерживаться двух правил: сбалансированно питаться и заниматься спортом.
Источник:Инстаграм Марины Боржемской
Эти два пункта являются залогом стройности и здоровья. Как правильно их соблюдать – рассказала фитнес-тренер Марина Боржемская.
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Решила дать вам несколько советов для плоского живота, которому позавидует любой спортсмен. Чтобы живот был плоским, нужно регулярно заниматься и правильно питаться,
– отметила Боржемская.
Какие упражнения делать
- Бег на месте с поднятием колен. Руки держим перед собой, бегая на месте, коленом дотрагиваемся до ладошки. Выполняем в течение минуты.
- Взмах ногой. По словам фитнес-тренера, поочередно, круговым движением "вверх – вправо" правой ногой нужно сделать 15 взмахов и движением "вверх – влево" левой ногой тоже 15 взмахов. Руки держим на поясе. Время выполнения – 1 минута.
- Втягивание живота. Руки держим на бедрах, колени должны быть немного согнуты. На выдохе втягиваем живот, на счет 5 – в исходное положение. Время – 1 минута.
- Планка. Встаем сначала на колени, опираясь на руки. Вытягиваем колени и стоим на вытянутых руках в течение 30 секунд.
Планка – одно из самых популярных упражнений / Фото justsport
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Эти не сложные упражнения при регулярном применении красиво преобразят ваш животик. Кроме того, в похудении большое значение имеет питание. Нужно улучшить работу ЖКТ, отказаться от употребления алкоголя и табака, а еще исключить жирное и сладкое,
– добавила Марина Боржемская.
Она уточнила, каким должно быть питание для плоского живота.
- Продукты, содержащие клетчатку. Они позволят очистить кишечник от продуктов распада и наладить работу пищеварительной системы. Добавьте в рацион крупы, овощи и бобовые.
- Фрукты. Их нужно есть отдельно от основного приема пищи. Выбирайте цитрусовые, яблоки и груши.
- Белковые продукты. В вашем меню должна быть нежирная рыба, курица, яичные белки, орехи и пр.
В рационе обязательно должна быть рыба / Фото Pixabay
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