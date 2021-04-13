Як зробити живіт плоским: тренерка розкрила секрети ідеальної фігури
Для того щоб отримати гарний плоский живіт, необхідно дотримуватися двох правил: збалансовано харчуватися і займатися спортом.
Джерело:Інстаграм Марини Боржемської
Ці два пункти є запорукою стрункості і здоров'я. Як правильно їх дотримуватися – розповіла фітнес-тренерка Марина Боржемська.
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Вирішила дати вам кілька порад для плоского живота, якому позаздрить будь-який спортсмен. Щоб живіт був плоским, потрібно регулярно займатися і правильно харчуватися,
– зазначила Боржемська.
Які вправи робити
- Біг на місці з підняттям колін. Руки тримаємо перед собою, бігаючи на місці, коліном торкаємося до долонь. Виконуємо протягом хвилини.
- Помах ногою. За словами фітнес-тренерки, по черзі, круговим рухом "вгору – вправо" правою ногою потрібно зробити 15 помахів і рухом "вгору – вліво" лівою ногою теж 15 помахів. Руки тримаємо на поясі. Час виконання – 1 хвилина.
- Втягування живота. Руки тримаємо на стегнах, коліна повинні бути трохи зігнуті. На видиху втягуємо живіт, на рахунок 5 – у вихідне положення. Час – 1 хвилина.
- Планка. Встаємо спочатку на коліна, спираючись на руки. Витягуємо коліна і стоїмо на витягнутих руках протягом 30 секунд.
Планка – одна з найпопулярніших вправ / Фото justsport
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Ці не складні вправи при регулярному застосуванні красиво перетворять ваш животик. Крім того, у схудненні велике значення має харчування. Потрібно поліпшити роботу шлунково-кишкового тракту, відмовитися від вживання алкоголю і тютюну, а ще виключити жирне і солодке,
– додала Марина Боржемська.
Вона уточнила, яким має бути харчування для плоского живота.
- Продукти, що містять клітковину. Вони дозволять очистити кишечник від продуктів розпаду і налагодити роботу травної системи. Додайте в раціон крупи, овочі і бобові.
- Фрукти. Їх потрібно їсти окремо від основного прийому їжі. Вибирайте цитрусові, яблука і груші.
- Білкові продукти. У вашому меню має бути нежирна риба, курка, яєчні білки, горіхи тощо.
У раціоні обов'язково має бути риба / Фото Pixabay
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