Кожна дівчина і жінка хоче якомога довше зберігати свою молодість і відмінно виглядати в будь-якому віці. Для цього важливо дотримуватися кількох правил.

Вони стосуються як харчування, так і способу життя. Які звички гублять молодість і красу – розповіла експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.

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Які звички вбивають красу і молодість

1. Чай і кава замість води

За словами Кален, чай і кава перевантажують роботу сечовидільної системи. Простими словами – викачують воду з організму, що призводить до зневоднення. Це негативно впливає на шкіру.

2. Пити чай вприкуску чи їсти десерт після основного прийому їжі

Цукор є однією з популярних причин набору ваги і передчасного старіння. Особливо солодке шкідливо після їжі, адже призводить до стрибка глюкози у крові та надмірногоя вироблення інсуліну. Це провокує набір ваги і перевантажує роботу внутрішніх органів.

Солодощі можуть провокувати старіння / Фото Pixabay

3. Недостача сну

Якщо людина мало спить, організм не встигає відновити сили і оновити ресурси. Таким чином він швидше зношується.

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4. Автоматизація

Користування ліфтом, транспортом, сидяча робота крадуть у нас фізичну активність. Брак активності призводить до того, що ми починаємо менше користуватися легкими, тіло отримує менше повітря. Це теж заважає обміну речовин і скорочує життя,

– пояснила Олена Кален.

Вона нагадала, що фізична активність насичує тіло киснем і покращує кровообіг.

5. Алкоголь, куріння, кальян

Токсичні речовини, які виділяються при курінні, сприяють передчасному старінню шкіри. У той же час спиртні напої ведуть до обезводнення.

Ці звички крадуть нашу красу і молодість. Щоб позбутися від них, варто поміркувати, що хорошого ми отримуємо від цих звичок, і за допомогою чого ми могли б отримати те ж саме, але з користю для себе?

– резюмувала Кален.