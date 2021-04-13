Які звички крадуть красу і молодість: ТОП-5
Кожна дівчина і жінка хоче якомога довше зберігати свою молодість і відмінно виглядати в будь-якому віці. Для цього важливо дотримуватися кількох правил.
Джерело:Інстаграм Олени Кален
Вони стосуються як харчування, так і способу життя. Які звички гублять молодість і красу – розповіла експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.
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Які звички вбивають красу і молодість
1. Чай і кава замість води
За словами Кален, чай і кава перевантажують роботу сечовидільної системи. Простими словами – викачують воду з організму, що призводить до зневоднення. Це негативно впливає на шкіру.
2. Пити чай вприкуску чи їсти десерт після основного прийому їжі
Цукор є однією з популярних причин набору ваги і передчасного старіння. Особливо солодке шкідливо після їжі, адже призводить до стрибка глюкози у крові та надмірногоя вироблення інсуліну. Це провокує набір ваги і перевантажує роботу внутрішніх органів.
Солодощі можуть провокувати старіння / Фото Pixabay
3. Недостача сну
Якщо людина мало спить, організм не встигає відновити сили і оновити ресурси. Таким чином він швидше зношується.
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4. Автоматизація
Користування ліфтом, транспортом, сидяча робота крадуть у нас фізичну активність. Брак активності призводить до того, що ми починаємо менше користуватися легкими, тіло отримує менше повітря. Це теж заважає обміну речовин і скорочує життя,
– пояснила Олена Кален.
Вона нагадала, що фізична активність насичує тіло киснем і покращує кровообіг.
5. Алкоголь, куріння, кальян
Токсичні речовини, які виділяються при курінні, сприяють передчасному старінню шкіри. У той же час спиртні напої ведуть до обезводнення.
Ці звички крадуть нашу красу і молодість. Щоб позбутися від них, варто поміркувати, що хорошого ми отримуємо від цих звичок, і за допомогою чого ми могли б отримати те ж саме, але з користю для себе?
– резюмувала Кален.
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