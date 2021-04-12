У кожної господині постійно виникає питання: що приготувати, щоб було і корисно, і смачно? При цьому хочеться витратити на кухні мінімум часу.

Такі рецепти існують. Три з них назвала фітнес-експертка і нутриціологиня Катерина Медушкіна.

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Вечеря – це один з найважливіших прийомів їжі, який пропускати не варто. І ніяких виправдань про брак часу! А то робимо на вечерю черговий бутерброд з ковбасою або п'ємо чай зі смаколиками, дивуючись потім цифрам на вагах. Моя трійка корисних страв, які відмінно підійдуть для вечері, а найголовніше – займають мінімум часу!

– зазначила Медушкіна.

Три варіанти смачної і корисної вечері

1. Сирно-овочевий салат

КБЖВ (калорії, білки, жири, вуглеводи): 205/19/8/14.

Нам знадобляться:

помідор;

зелений солодкий перець;

зелена цибуля;

розсипчастий/зернистий сир (жирність до 5%);

сметана (10-15% або можна замінити грецьким йогуртом до 6% жирності).

Нарізаємо овочі, додаємо сіль та спеції за смаком. Заправляємо страву грецьким йогуртом або сметаною.

Смачний салат стане відмінною вечерею / Фото 1000.menu

2. Салат з редискою і сиром

КБЖВ: 235/25/10/10.

Інгредієнти:

огірок;

редиска;

зелена цибуля;

розсипчастий/зернистий сир (жирність до 5%);

сметана (10-15%).

Нарізаємо всі овочі, додаємо сіль, спеції і заправляємо сметаною.

Легкий салат можна приготувати лише за кілька хвилин / Фото 1-dream

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3. Пишний омлет

КБЖВ: 248/22/13/9.

Нам знадобляться:

яйце;

білок;

м'який сир (жирність 5%).

Мінімум інгредієнтів – максимум користі. Цей саме той момент, коли типова ранкова страва стане прекрасною вечерею. Збиваємо яйце, білок і сир, не забуваємо про спеції за смаком, викладаємо отриману суміш на сковороду і смажимо без олії під кришкою 4 – 5 хвилин,

– уточнила Катерина Медушкіна.

За її словами, як гарнір підійде овочевий салат.

Смачний омлет підійде як для сніданку, так і для вечері​ / Фото Pixabay