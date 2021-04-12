ТОП-3 корисних вечері, які готуються за 5 хвилин
У кожної господині постійно виникає питання: що приготувати, щоб було і корисно, і смачно? При цьому хочеться витратити на кухні мінімум часу.
Джерело:Інстаграм Катерини Медушкіної
Такі рецепти існують. Три з них назвала фітнес-експертка і нутриціологиня Катерина Медушкіна.
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Вечеря – це один з найважливіших прийомів їжі, який пропускати не варто. І ніяких виправдань про брак часу! А то робимо на вечерю черговий бутерброд з ковбасою або п'ємо чай зі смаколиками, дивуючись потім цифрам на вагах. Моя трійка корисних страв, які відмінно підійдуть для вечері, а найголовніше – займають мінімум часу!
– зазначила Медушкіна.
Три варіанти смачної і корисної вечері
1. Сирно-овочевий салат
КБЖВ (калорії, білки, жири, вуглеводи): 205/19/8/14.
Нам знадобляться:
- помідор;
- зелений солодкий перець;
- зелена цибуля;
- розсипчастий/зернистий сир (жирність до 5%);
- сметана (10-15% або можна замінити грецьким йогуртом до 6% жирності).
Нарізаємо овочі, додаємо сіль та спеції за смаком. Заправляємо страву грецьким йогуртом або сметаною.
Смачний салат стане відмінною вечерею / Фото 1000.menu
2. Салат з редискою і сиром
КБЖВ: 235/25/10/10.
Інгредієнти:
- огірок;
- редиска;
- зелена цибуля;
- розсипчастий/зернистий сир (жирність до 5%);
- сметана (10-15%).
Нарізаємо всі овочі, додаємо сіль, спеції і заправляємо сметаною.
Легкий салат можна приготувати лише за кілька хвилин / Фото 1-dream
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3. Пишний омлет
КБЖВ: 248/22/13/9.
Нам знадобляться:
- яйце;
- білок;
- м'який сир (жирність 5%).
Мінімум інгредієнтів – максимум користі. Цей саме той момент, коли типова ранкова страва стане прекрасною вечерею. Збиваємо яйце, білок і сир, не забуваємо про спеції за смаком, викладаємо отриману суміш на сковороду і смажимо без олії під кришкою 4 – 5 хвилин,
– уточнила Катерина Медушкіна.
За її словами, як гарнір підійде овочевий салат.
Смачний омлет підійде як для сніданку, так і для вечері / Фото Pixabay
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