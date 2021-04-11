Як приготувати грибний рол за 5 хвилин: смачний перекус для тих, хто худне або постує
Коли тривалий час тримаєш піст чи худнеш, хочеться побалувати себе чимось смачним і корисним. За допомогою простого набору продуктів можна приготувати грибний рол.
Джерело:Інстаграм Валерії Чепішко
На це піде лише кілька хвилин часу. Смачним і швидким рецептом поділилася блогерка Валерія Чепішко.
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Пісний грибний рол за 5 хвилин. Хрустка скоринка, соковита начинка, свіжість зеленої цибулі – ідеальний перекус або навіть вечеря,
– зазначила Чепішко.
Грибний рол за 5 хвилин: що потрібно
КБЖВ (калорії, білки, жири, вуглеводи) на весь рол – 243/16/4/35.
Інгредієнти на 1 порцію:
- Цибуля – 1 штука.
- Печериці – 200 грамів.
- Тонкий лаваш – ½ листа (близько 50 грамів).
- Хумус – 40 грамів.
- Зелена цибуля.
- Сіль – за смаком.
- Перець – за смаком.
Печериці стануть відмінною начинкою для ролу / Фото Pixabay
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Як готувати:
- Нарізаємо цибулю та печериці, обсмажуємо до золотистого кольору.
- Змащуємо лаваш хумусом і викладаємо грибну начинку.
- Посипаємо все зеленою цибулею і звертаємо в рол.
- Обсмажуємо на сковороді до хрусткої скоринки.
Смачний рол можна приготувати лише за кілька хвилин / Фото miruspehinfo
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