Как приготовить грибной ролл за 5 минут: вкусный перекус для тех, кто худеет или постится
Когда длительное время соблюдаешь пост или худеешь, хочется побаловать себя чем-то вкусным и полезным. С помощью простого набора продуктов можно приготовить грибной ролл.
Источник:Инстаграм Валерии Чепишко
На это уйдет всего несколько минут времени. Вкусным и быстрым рецептом поделилась блогер Валерия Чепишко.
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Постный грибной ролл за 5 минут. Хрустящая корочка, сочная начинка, свежесть зеленого лука – идеальный перекус или даже ужин,
– отметила Чепишко.
Грибной ролл за 5 минут: что нужно
КБЖУ (калории, белки, жиры, углеводы) на весь ролл – 243/16/4/35.
Ингредиенты на 1 порцию:
- Лук – 1 штука.
- Шампиньоны – 200 грамм.
- Тонкий лаваш – ½ листа (около 50 грамм).
- Хумус – 40 грамм.
- Зеленый лук.
- Соль – по вкусу.
- Перец – по вкусу.
Шампиньоны станут отличной начинкой для ролла / Фото Pixabay
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Как готовить:
- Нарезаем лук и шампиньоны, обжариваем до золотистого цвета.
- Смазываем лаваш хумусом и выкладываем грибную начинку.
- Посыпаем все зеленым луком и сворачиваем в ролл.
- Обжариваем на сковороде до хрустящей корочки.
Вкусный ролл можно приготовить всего за несколько минут / Фото miruspehinfo
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