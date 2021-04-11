Когда длительное время соблюдаешь пост или худеешь, хочется побаловать себя чем-то вкусным и полезным. С помощью простого набора продуктов можно приготовить грибной ролл.

На это уйдет всего несколько минут времени. Вкусным и быстрым рецептом поделилась блогер Валерия Чепишко.

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Постный грибной ролл за 5 минут. Хрустящая корочка, сочная начинка, свежесть зеленого лука – идеальный перекус или даже ужин,

– отметила Чепишко.

Грибной ролл за 5 минут: что нужно

КБЖУ (калории, белки, жиры, углеводы) на весь ролл – 243/16/4/35.

Ингредиенты на 1 порцию:

Лук – 1 штука.

Шампиньоны – 200 грамм.

Тонкий лаваш – ½ листа (около 50 грамм).

Хумус – 40 грамм.

Зеленый лук.

Соль – по вкусу.

Перец – по вкусу.

Шампиньоны станут отличной начинкой для ролла / Фото Pixabay

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Как готовить:

Нарезаем лук и шампиньоны, обжариваем до золотистого цвета.

Смазываем лаваш хумусом и выкладываем грибную начинку.

Посыпаем все зеленым луком и сворачиваем в ролл.

Обжариваем на сковороде до хрустящей корочки.

Вкусный ролл можно приготовить всего за несколько минут / Фото miruspehinfo