Во время похудения многие люди ограничивают себя в некоторых продуктах, считая, что они могут помешать снижению веса. Однако это не совсем верная тактика.

Самое главное – готовить из правильных продуктов. Как приготовить вкусный бургер – рассказала фитнес-эксперт и нутрициолог Екатерина Медушкина. Читайте В какое время есть углеводы, чтобы не набирать вес: интересные факты Рецепт правильного бургера На 100 грамм: 129,18 кКал. БЖУ (белки, жиры, углеводы): 4,93/3,42/19,3. Ингредиенты на 4 порции Для соуса: Греческий йогурт – 150 грамм.

Огурец – 2 штуки.

Перец – по вкусу.

Соль – по вкусу. Для котлет: Говяжий постный фарш – 200 грамм.

Лук – 1 штука.

Чеснок – 1 зубчик.

Яичный белок – 1 штука.

Соль – по вкусу.

Перец – по вкусу. Для бургера: Помидор – 2 штуки.

Цельнозерновые булочки – 4 штуки.

Лист зеленого салата – 4 штуки. Вкусный и правильный бургер можно быстро приготовить дома / Фото Pixabay Интересно Как салат мешает похудеть: нюансы и моменты, которые нужно знать Как приготовить: Смешиваем фарш, белок, нарезанный лук, чеснок, соль и перец. Можно добавить зелень. Измельчаем все блендером.

Формируем 4 котлеты и с двух сторон обжариваем их на антипригарной сковороде.

Для соуса смешиваем греческий йогурт, мелко нарезанные огурцы, соль и перец.

Собираем бургер: нижнюю цельнозерновую булочку смазываем соусом, кладем лист салата, котлету, помидоры. Можно добавить соус или кусочек сыра. Накрываем верхней булочкой.⠀ Для бургера берем цельнозерновые булочки / Фото Pixabay Булочки можете купить готовые цельнозерновые или сделать самостоятельно,

– отметила Екатерина Медушкина. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Здесь худеют даже нехудеющие (@katya_medushkina)