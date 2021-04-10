Какой бургер можно есть при похудении: вкусный рецепт, который понравится всем
Во время похудения многие люди ограничивают себя в некоторых продуктах, считая, что они могут помешать снижению веса. Однако это не совсем верная тактика.
Источник:Инстаграм Екатерины Медушкиной
Самое главное – готовить из правильных продуктов. Как приготовить вкусный бургер – рассказала фитнес-эксперт и нутрициолог Екатерина Медушкина.
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Рецепт правильного бургера
Ингредиенты на 4 порции
Для соуса:
- Греческий йогурт – 150 грамм.
- Огурец – 2 штуки.
- Перец – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
Для котлет:
- Говяжий постный фарш – 200 грамм.
- Лук – 1 штука.
- Чеснок – 1 зубчик.
- Яичный белок – 1 штука.
- Соль – по вкусу.
- Перец – по вкусу.
Для бургера:
- Помидор – 2 штуки.
- Цельнозерновые булочки – 4 штуки.
- Лист зеленого салата – 4 штуки.
Вкусный и правильный бургер можно быстро приготовить дома / Фото Pixabay
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Как приготовить:
- Смешиваем фарш, белок, нарезанный лук, чеснок, соль и перец. Можно добавить зелень. Измельчаем все блендером.
- Формируем 4 котлеты и с двух сторон обжариваем их на антипригарной сковороде.
- Для соуса смешиваем греческий йогурт, мелко нарезанные огурцы, соль и перец.
- Собираем бургер: нижнюю цельнозерновую булочку смазываем соусом, кладем лист салата, котлету, помидоры. Можно добавить соус или кусочек сыра. Накрываем верхней булочкой.⠀
Для бургера берем цельнозерновые булочки / Фото Pixabay
Булочки можете купить готовые цельнозерновые или сделать самостоятельно,
– отметила Екатерина Медушкина.
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