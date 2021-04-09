Углеводы содержатся практически во всех продуктах питания. Однако, чтобы не набирать вес, употреблять углеводы следует правильно.

Как правильно есть углеводы и в какое время суток – рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.

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Что содержится в углеводах

Существует заблуждение, что во время диеты играет значение только калорийность продуктов. Но это не так. Давайте поговорим о фруктах и других углеводах… Углеводы – это продукты, которые содержат сахара. Они есть в крупах, зелени, овощах, фруктах, меде, молоке и всем, что из них приготовлено,

– отметила Кален.

Она также напомнила, что существует также гликемический индекс (ГИ), который показывает, как сильно повышается сахар в крови после употребления углевода. Часть сахара используется для процессов жизнедеятельности, а его излишки переходят в жировые депо, после чего возникает лишний вес.

Если же ГИ продукта низкий, сахар медленно поступает в кровь. И если человек употребляет пищу только в моменты голода – излишков не образуется, ведь весь сахар тратится на обмен веществ.

Углеводы нужно употреблять правильно, тогда вес не будет расти / Фото Pixabay

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Как правильно есть углеводы

Углевод лучше включать в состав основного приема пищи или перед ним. Если углевод с низким ГИ, по словам Елены Кален, его можно употреблять в любое время суток. Сюда относятся молочные продукты, овощи, зелень, большая часть круп, сухофрукты, ягоды. Они помогают пищеварению и идут на пользу здоровью и фигуре. Углеводы со средним и высоким ГИ следует есть в первой половине дня, лучше всего – на завтрак. Сюда относятся: паста, тыква, морковь, свекла, цельнозерновой хлеб, мед, финики, инжир, сладкие спелые и переспелые фрукты, картофель, тыква, все сладости и выпечка.

За ночь организм тратит весь гликоген в печени и мышцах и требует загрузки. Поэтому утром сахар откладывается не в жир, а в запасы гликогена, который будет в течение дня использоваться на энергию, и вес не наберется,

– резюмировала Елена Кален.

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Как правильно есть углеводы

Существует заблуждение, что во время диеты играет значение только калорийность продуктов. Но это не так. Давайте поговорим о фруктах и других углеводах… Углеводы – это продукты, которые содержат сахара. Они есть в крупах, зелени, овощах, фруктах, меде, молоке и всем, что из них приготовлено,

– отметила Кален.

Она также напомнила, что существует также гликемический индекс (ГИ), который показывает, как сильно повышается сахар в крови после употребления углевода. Часть сахара используется для процессов жизнедеятельности, а его излишки переходят в жировые депо, после чего возникает лишний вес.

Если же ГИ продукта низкий, сахар медленно поступает в кровь. И есть человек употребляет пищу только в моменты голода – излишков не образуется, ведь весь сахар тратится на обмен веществ.

Углеводы нужно употреблять правильно, тогда вес не будет расти / Фото Pixabay

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Как же есть углеводы, чтобы вес снижался

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Лучше включить углевод в состав основного приема пищи или перед ним. Смотрите на моей странице видео про яблоки @elenakalen Там я рассказала как действует механизм, если углевод съесть в начале приема пищи.

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Углеводы с низким ГИ можно есть в любое время суток. Это молочные продукты, овощи, зелень, большая часть круп, сухофрукты, ягоды. Они помогают пищеварению и идут на пользу здоровью и фигуре.

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Углеводы со средним и высоким ГИ: паста, тыква, морковь, свекла, цельнозерновой хлеб, мед, финики, инжир, сладкие спелые и переспелые фрукты, картофель, тыква, все сладости и выпечка. Их лучше есть в первой половине дня, идеально — на завтрак. За ночь организм тратит весь гликоген в печени и мышцах и требует загрузки. Поэтому утром сахар откладывается не в жир, а в запасы гликогена, который будет в течение дня использоваться на энергию, и вес не наберется.

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