Вуглеводи містяться практично у всіх продуктах харчування. Однак, щоб не набирати вагу, вживати вуглеводи слід правильно.

Як правильно їсти вуглеводи та в який час доби – розповіла експертка у психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.

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Що міститься в вуглеводах

Існує хибна думка, що під час дієти має значення лише калорійність продуктів. Але це не так. Поговорімо про фрукти та інші вуглеводи... Вуглеводи – це продукти, які містять цукор. Вони є у крупах, зелені, овочах, фруктах, меді, молоці і всьому, що з них приготовлено,

– зазначила Кален.

Вона також нагадала, що існує також глікемічний індекс (ГІ), який показує, як сильно підвищується цукор у крові після вживання вуглеводу. Частина цукру використовується для процесів життєдіяльності, а його надлишки переходять в жирові депо, після чого виникає зайва вага.

Якщо ж ГІ продукту низький, цукор повільно надходить у кров. І якщо людина вживає їжу тільки в моменти голоду – надлишків не утворюється, адже весь цукор витрачається на обмін речовин.

Вуглеводи потрібно вживати правильно, тоді вага не буде рости / Фото Pixabay

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Як правильно їсти вуглеводи

Вуглевод краще включати до складу основного прийому їжі або перед ним. Якщо вуглевод з низьким ГІ, за словами Олени Кален, його можна вживати в будь-який час доби. Сюди відносяться молочні продукти, овочі, зелень, велика частина круп, сухофрукти, ягоди. Вони допомагають травленню і йдуть на користь здоров'ю й фігурі. Вуглеводи із середнім і високим ГІ слід їсти у першій половині дня, краще – на сніданок. Сюди відносяться: паста, гарбуз, морква, буряк, цільнозерновий хліб, мед, фініки, інжир, солодкі стиглі й переспілі фрукти, картопля, гарбуз, всі солодощі та випічка.

За ніч організм витрачає весь глікоген у печінці та м'язах і вимагає завантаження. Тому вранці цукор відкладається не в жир, а в запаси глікогену, який буде протягом дня використовуватися на енергію, і вага не набереться,

– резюмувала Олена Кален.