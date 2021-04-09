Швидко і пісно: як приготувати ледачу вівсянку
Вівсянка – крупа, яку мільйони людей вживають на сніданок. Однак старі рецепти набридають і хочеться чогось нового.
Джерело:Інстаграм Альбіни Коміссарової
Лінива вівсянка – страва, яка не потребує багато часу для приготування, але сподобається всім членам сім'ї. Смачним рецептом поділилася дієтологиня Альбіна Коміссарова.
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Оскільки зима вже закінчилася, я впевнена, що можна запропонувати вам вже не тільки гарячі сніданки. Плюс таку вівсянку дуже люблять діти, її можна разом приготувати з вечора, покласти улюблені фрукти та ягоди й красиво прикрасити,
– зазначила Коміссарова.
Що знадобиться для ледачої вівсянки
- Вівсяні пластівці – 3 – 6 столових ложок.
- Банан – 1 маленький або ½ великого.
- Волоські горіхи – 4 – 5 штук.
- Насіння чіа.
- Рослинне молоко (рисове/вівсяне) – за смаком.
Смачна вівсянка сподобається навіть дітям / Фото Pixabay
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Як приготувати ледачу вівсянку
- Банан нарізаємо кружечками.
- Волоський горіх нарізаємо на свій розсуд.
- Викладаємо шарами: банан – пластівці – горіхи – чіа. Заливаємо молоком і робимо ще один шар. Знову заливаємо молоком.
- Прибираємо на ніч в холодильник.
- Вранці вівсянку можна вживати.
Альбіна Коміссарова також назвала кілька варіантів наповнення для вівсянки:
- йогурт, банан, какао і мед;
- молоко, йогурт і джем;
- молоко, банан і арахісова паста;
- молоко, кориця і яблуко.
Дивіться відео приготування ледачої вівсянки:
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