Що приготувати з авокадо: ТОП-3 рецепти смачних страв
Авокадо є дуже популярним і смачним продуктом. Багато хто також каже про його користь для організму.
Джерело:Інстаграм Марини Боржемської
Авокадо використовують у різних стравах. Трьома смачними рецептами з авокадо поділилася фітнес-тренерка Марина Боржемська.
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Ви знаєте, як я обожнюю авокадо. І я прекрасно знаю, що не всі з вас його люблять. Але хочу поділитися кількома рецептами, які точно змінять ваше уявлення про цей продукт,
– зазначила Боржемська.
Чому потрібно їсти авокадо
- Знижує ризик розвитку інсульту, інфаркту і тромбозів.
- Покращує зорову функцію.
- Благотворно впливає на стан волосся і шкіри.
- Омега 3 і 9, які містяться в авокадо, знижують жировий прошарок.
- Нормалізує гормональний фон.
- Покращує інтелектуальну діяльність.
- Надає омолоджуючий ефект.
ТОП-3 рецепти з авокадо
1. Бутерброд з авокадо на сніданок
Інгредієнти:
- авокадо – ½ стиглого плода;
- м'який нежирний сир – 1 столова ложка;
- яйце – 1 штука;
- цільнозерновий хліб – 1 тост;
- сіль – за смаком;
- спеції – за смаком.
Як готувати:
Авокадо розминаємо виделкою, змішуємо м'якоть з сиром. Солимо і перчимо за смаком і поміщаємо всю масу на зарум'янений тост. Готуємо яйце-пашот і кладемо на хліб. Також замість яйця-пашот можна використовувати звичайні варені яйця.
Смачний бутерброд з авокадо і яйцем стане відмінним сніданком / Фото 1000.menu
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2. Салат з авокадо і креветками
Інгредієнти:
- очищені креветки – 50 грам;
- авокадо – ½ плода;
- листя салату – 100 грам;
- помідори черрі – 4 штуки;
- оливкова олія – 1 чайна ложка;
- сік лимона – 1 чайна ложка;
- сіль – за смаком;
- спеції – за смаком.
Як готувати:
Креветки відварюємо. У мисці з'єднуємо авокадо, нарізане кубиками, дрібно нарізані черрі, креветки і листя салату. Додаємо заправку з оливкової олії і лимонного соку. Перед подачею прикрашаємо зеленню, кедровими горішками, твердим сиром чи кунжутом.
Авокадо - корисний продукт, який використовується у багатьох стравах / Фото Pixabay
3. Паста з авокадо
Інгредієнти:
- авокадо – 1 штука;
- нежирний м'який сир – 200 грамів;
- сік лимона – 1 столова ложка;
- зелень – за смаком;
- сіль – за смаком;
- спеції – за смаком.
Як готувати:
Видаляємо кісточку з авокадо, витягаємо м'якоть. Сир подрібнюємо, зелень рубаємо на невеликі частини. Блендером збиваємо авокадо, сир і зелень, додаємо сіль, перець і кілька столових ложок води. Марина Боржемська уточнила, що маса не повинна бути занадто густою. Також додаємо сік лимона.
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