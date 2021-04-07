Авокадо є дуже популярним і смачним продуктом. Багато хто також каже про його користь для організму.

Авокадо використовують у різних стравах. Трьома смачними рецептами з авокадо поділилася фітнес-тренерка Марина Боржемська.

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Ви знаєте, як я обожнюю авокадо. І я прекрасно знаю, що не всі з вас його люблять. Але хочу поділитися кількома рецептами, які точно змінять ваше уявлення про цей продукт,

– зазначила Боржемська.

Чому потрібно їсти авокадо

Знижує ризик розвитку інсульту, інфаркту і тромбозів.

Покращує зорову функцію.

Благотворно впливає на стан волосся і шкіри.

Омега 3 і 9, які містяться в авокадо, знижують жировий прошарок.

Нормалізує гормональний фон.

Покращує інтелектуальну діяльність.

Надає омолоджуючий ефект.

ТОП-3 рецепти з авокадо

1. Бутерброд з авокадо на сніданок

Інгредієнти:

авокадо – ½ стиглого плода;

м'який нежирний сир – 1 столова ложка;

яйце – 1 штука;

цільнозерновий хліб – 1 тост;

сіль – за смаком;

спеції – за смаком.

Як готувати:

Авокадо розминаємо виделкою, змішуємо м'якоть з сиром. Солимо і перчимо за смаком і поміщаємо всю масу на зарум'янений тост. Готуємо яйце-пашот і кладемо на хліб. Також замість яйця-пашот можна використовувати звичайні варені яйця.

Смачний бутерброд з авокадо і яйцем стане відмінним сніданком​ / Фото 1000.menu

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2. Салат з авокадо і креветками

Інгредієнти:

очищені креветки – 50 грам;

авокадо – ½ плода;

листя салату – 100 грам;

помідори черрі – 4 штуки;

оливкова олія – 1 чайна ложка;

сік лимона – 1 чайна ложка;

сіль – за смаком;

спеції – за смаком.

Як готувати:

Креветки відварюємо. У мисці з'єднуємо авокадо, нарізане кубиками, дрібно нарізані черрі, креветки і листя салату. Додаємо заправку з оливкової олії і лимонного соку. Перед подачею прикрашаємо зеленню, кедровими горішками, твердим сиром чи кунжутом.

Авокадо - корисний продукт, який використовується у багатьох стравах​ / Фото Pixabay

3. Паста з авокадо

Інгредієнти:

авокадо – 1 штука;

нежирний м'який сир – 200 грамів;

сік лимона – 1 столова ложка;

зелень – за смаком;

сіль – за смаком;

спеції – за смаком.

Як готувати:

Видаляємо кісточку з авокадо, витягаємо м'якоть. Сир подрібнюємо, зелень рубаємо на невеликі частини. Блендером збиваємо авокадо, сир і зелень, додаємо сіль, перець і кілька столових ложок води. Марина Боржемська уточнила, що маса не повинна бути занадто густою. Також додаємо сік лимона.