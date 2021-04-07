Что приготовить из авокадо: ТОП-3 рецепта вкусных блюд
Авокадо является очень популярным и вкусным продуктом. Многие также говорят о его пользе для организма.
Источник:Инстаграм Марины Боржемской
Авокадо используют в различных блюдах. Тремя вкусными рецептами с авокадо поделилась фитнес-тренер Марина Боржемская.
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Вы знаете, как я обожаю авокадо. И я прекрасно знаю, что не все из вас его любят. Но хочу поделиться несколькими рецептами, которые точно изменят ваше представление об этом продукте,
– отметила Боржемская.
Почему нужно есть авокадо ⠀
- Снижает риск развития инсульта, инфаркта и тромбозов.
- Улучшает зрительную функцию.
- Благотворно влияет на состояние волос и кожи.
- Омега 3 и 9, которые содержатся в авокадо, снижают жировую прослойку.
- Нормализует гормональный фон.
- Улучшает интеллектуальную деятельность.
- Оказывает омолаживающий эффект.
ТОП-3 рецепта с авокадо
1. Бутерброд с авокадо на завтрак
Ингредиенты:
- авокадо – ½ спелого плода;
- мягкий нежирный сыр – 1 столовая ложка;
- яйцо – 1 штука;
- цельнозерновой хлеб – 1 тост;
- соль – по вкусу;
- специи – по вкусу.
Как готовить:
Авокадо разминаем вилкой, смешиваем мякоть с сыром. Солим и перчим по вкусу и помещаем всю массу на подрумяненный тост. Готовим яйцо-пашот и кладем на хлеб. Также вместо яйца-пашот можно использовать обычные вареные яйца.
Вкусный бутерброд с авокадо и яйцом станет отличным завтраком / Фото 1000.menu
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2. Салат с авокадо и креветками
Ингредиенты:
- очищенные креветки – 50 грамм;
- авокадо – ½ плода;
- листья салата – 100 грамм;
- помидоры черри – 4 штуки;
- оливковое масло – 1 чайная ложка;
- сок лимона – 1 чайная ложка;
- соль – по вкусу;
- специи – по вкусу.
Как готовить:
Креветки отвариваем. В миске соединяем авокадо, нарезанное кубиками, мелко нарезанные черри, креветки и листья салата. Добавляем заправку из оливкового масла и лимонного сока. Перед подачей украшаем зеленью, кедровыми орешками, твердым сыром или кунжутом.
Авокадо – полезный продукт, который используется в множестве блюд / Фото Pixabay
3. Паста из авокадо
Ингредиенты:
- авокадо – 1 штука;
- нежирный мягкий сыр – 200 грамм;
- сок лимона – 1 столовая ложка;
- зелень – по вкусу;
- соль – по вкусу;
- специи – по вкусу.
Как готовить:
Удаляем косточку из авокадо, извлекаем мякоть. Сыр измельчаем, зелень рубим на небольшие части. Блендером взбиваем авокадо, сыр и зелень, добавляем соль, перец и несколько столовых ложек воды. Марина Боржемская уточнила, что масса не должна быть слишком густой. Также добавляем сок лимона.
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