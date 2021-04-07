Авокадо является очень популярным и вкусным продуктом. Многие также говорят о его пользе для организма.

Авокадо используют в различных блюдах. Тремя вкусными рецептами с авокадо поделилась фитнес-тренер Марина Боржемская.

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Вы знаете, как я обожаю авокадо. И я прекрасно знаю, что не все из вас его любят. Но хочу поделиться несколькими рецептами, которые точно изменят ваше представление об этом продукте,

– отметила Боржемская.

Почему нужно есть авокадо ⠀

Снижает риск развития инсульта, инфаркта и тромбозов.

Улучшает зрительную функцию.

Благотворно влияет на состояние волос и кожи.

Омега 3 и 9, которые содержатся в авокадо, снижают жировую прослойку.

Нормализует гормональный фон.

Улучшает интеллектуальную деятельность.

Оказывает омолаживающий эффект.

ТОП-3 рецепта с авокадо

1. Бутерброд с авокадо на завтрак

Ингредиенты:

авокадо – ½ спелого плода;

мягкий нежирный сыр – 1 столовая ложка;

яйцо – 1 штука;

цельнозерновой хлеб – 1 тост;

соль – по вкусу;

специи – по вкусу.

Как готовить:

Авокадо разминаем вилкой, смешиваем мякоть с сыром. Солим и перчим по вкусу и помещаем всю массу на подрумяненный тост. Готовим яйцо-пашот и кладем на хлеб. Также вместо яйца-пашот можно использовать обычные вареные яйца.

Вкусный бутерброд с авокадо и яйцом станет отличным завтраком / Фото 1000.menu

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2. Салат с авокадо и креветками

Ингредиенты:

очищенные креветки – 50 грамм;

авокадо – ½ плода;

листья салата – 100 грамм;

помидоры черри – 4 штуки;

оливковое масло – 1 чайная ложка;

сок лимона – 1 чайная ложка;

соль – по вкусу;

специи – по вкусу.

Как готовить:

Креветки отвариваем. В миске соединяем авокадо, нарезанное кубиками, мелко нарезанные черри, креветки и листья салата. Добавляем заправку из оливкового масла и лимонного сока. Перед подачей украшаем зеленью, кедровыми орешками, твердым сыром или кунжутом.

Авокадо – полезный продукт, который используется в множестве блюд / Фото Pixabay

3. Паста из авокадо

Ингредиенты:

авокадо – 1 штука;

нежирный мягкий сыр – 200 грамм;

сок лимона – 1 столовая ложка;

зелень – по вкусу;

соль – по вкусу;

специи – по вкусу.

Как готовить:

Удаляем косточку из авокадо, извлекаем мякоть. Сыр измельчаем, зелень рубим на небольшие части. Блендером взбиваем авокадо, сыр и зелень, добавляем соль, перец и несколько столовых ложек воды. Марина Боржемская уточнила, что масса не должна быть слишком густой. Также добавляем сок лимона.