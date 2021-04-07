Куриные яйца – важный компонент правильного питания, источник аминокислот, витаминов и минералов. Но и их нужно употреблять в меру.

Яйцо считается эталоном натурального продукта: в нем содержится сбалансированный сочетание витаминов, питательных веществ и микроэлементов. Однако следует знать, сколько яиц можно съедать в день без вреда для здоровья. Об этом рассказала диетолог Альбина Комиссарова.

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Что полезного в яйцах

По словам Комиссаровой, 1 яйцо содержит около 70 килокалорий, 7 граммов белка, 5 граммов жира, железо, холин, различные витамины и минералы. Учитывая международные рекомендации по питанию, яйца являются частью здорового рациона человека.

Сколько можно яиц в день

Не существует конкретных рекомендаций относительно того, сколько яиц нужно есть в день или неделю. Современные исследования показывают, что пища лишь на 20% влияет на содержание холестерина в крови, гораздо важнее здоровый вес, физическая активность и рациональное соотношение жиров, говорит врач.



Яйца являются важной частью правильного рациона / Фото pixabay

Мы знаем точно, что 1 яйцо в день не показало увеличение сердечно-сосудистых рисков, поэтому то число мы и считаем нормой,

– добавила Альбина Комиссарова.

Если вы иногда едите 2 – 3 яйца в день, ничего страшного не произойдет. Но помните, что в рационе важно разнообразие и яйца не должны вытеснять другие продукты.

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Чем могут быть опасны яйца

Куриные яйца могут содержать сальмонеллу – бактерию, которая вызывает пищевое отравление. Симптомы продолжаются 4 – 7 дней, но могут быть и серьезные осложнения. Особенно уязвимы дети, беременные женщины, пожилые люди и люди с ослабленной иммунной системой,

– предостерегла диетолог.