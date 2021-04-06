Сухофрукты являются полезным продуктом, источником многих витаминов. Они отлично подходят для сбалансированного питания и потребления в Великий пост.

Однако есть нюансы, которые следует учесть, потребляя сухофрукты. Какие именно – рассказала диетолог Светлана Фус.

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Сухофрукты – хороший источник минералов, некоторых витаминов, пищевых волокон, глюкозы и фруктозы. Они могут быть частью нашего здорового питания, особенно в пост,

– отметила Фус.

Что нужно знать, потребляя сухофрукты

️Красивые блестящие сухофрукты могут быть покрыты растительным маслом или вываренными в сахарном сиропе.⁣⁣⠀

или вываренными в сахарном сиропе.⁣⁣⠀ Для увеличения срока хранения сухофрукты также могут обрабатывать двуокисью серы (Е220). Этот компонент может провоцировать проблемы с желудочно-кишечным трактом, головные боли, приступы бронхиальной астмы и др.⁣⁣⠀

с желудочно-кишечным трактом, головные боли, приступы бронхиальной астмы и др.⁣⁣⠀ Сухофрукты содержат большое количество простых углеводов – глюкозы и фруктозы. Важно это учитывать и следить за порцией.

– глюкозы и фруктозы. Важно это учитывать и следить за порцией. При сушке фруктов количество витамина С сильно уменьшается.⁣⁣⠀

Сухофрукты полезны, но важно следить за порцией / Фото Pixabay

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