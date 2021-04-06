Употребление сухофруктов: 7 пунктов, которые вы должны знать
Сухофрукты являются полезным продуктом, источником многих витаминов. Они отлично подходят для сбалансированного питания и потребления в Великий пост.
Источник:Инстаграм Светланы Фус
Однако есть нюансы, которые следует учесть, потребляя сухофрукты. Какие именно – рассказала диетолог Светлана Фус.
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Сухофрукты – хороший источник минералов, некоторых витаминов, пищевых волокон, глюкозы и фруктозы. Они могут быть частью нашего здорового питания, особенно в пост,
– отметила Фус.
Что нужно знать, потребляя сухофрукты
- ️Красивые блестящие сухофрукты могут быть покрыты растительным маслом или вываренными в сахарном сиропе.⠀
- Для увеличения срока хранения сухофрукты также могут обрабатывать двуокисью серы (Е220). Этот компонент может провоцировать проблемы с желудочно-кишечным трактом, головные боли, приступы бронхиальной астмы и др.⠀
- Сухофрукты содержат большое количество простых углеводов – глюкозы и фруктозы. Важно это учитывать и следить за порцией.
- При сушке фруктов количество витамина С сильно уменьшается.⠀
Сухофрукты полезны, но важно следить за порцией / Фото Pixabay
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- Антиоксиданты-антоцианины, каротиноиды, феноловые соединения повышают иммунитет и помогают бороться с различными воспалениями. Много их в темных плодах инжира и чернослива, в финиках. ️
- Купленные сухофрукты рекомендуется обдать кипятком и замочить на 10 – 15 минут в теплой воде, после чего промыть. Так можно обезопасить себя от возможных вредных веществ.
- Кроме того слишком сухие плоды тяжелы для пищеварения. Высушенные фрукты содержат до 20% воды (в свежих фруктах содержание воды составляет 80 – 90%). Одним словом, сухофрукты – это полезное лакомство, которое удовлетворяет потребность в сладком и помогает укрепляет наш организм. Поэтому важно соблюдать меру, есть любимые сухофрукты в умеренном количестве. Так вы получите пользу и удовольствие и не навредите своему организму,
– резюмировала Светлана Фус.
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