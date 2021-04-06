Сухофрукти є корисним продуктом, джерелом багатьох вітамінів. Вони відмінно підходять для збалансованого харчування і споживання у Великий піст.

Однак є нюанси, які слід врахувати, споживаючи сухофрукти. Які саме – розповіла дієтологиня Світлана Фус.

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Сухофрукти – джерело мінералів, деяких вітамінів, харчових волокон, глюкози і фруктози. Вони можуть бути частиною нашого здорового харчування, особливо в пост,

– зазначила Фус.

Що потрібно знати, споживаючи сухофрукти

Красиві блискучі сухофрукти можуть бути покриті рослинним маслом або вивареними у цукровому сиропі.

або вивареними у цукровому сиропі. Для збільшення терміну зберігання сухофрукти також можуть обробляти двоокисом сірки (Е220). Цей компонент може провокувати проблеми зі шлунково-кишковим трактом, головні болі, напади бронхіальної астми і др.⁣⁣ ⠀

зі шлунково-кишковим трактом, головні болі, напади бронхіальної астми і др.⁣⁣ ⠀ Сухофрукти містять велику кількість простих вуглеводів – глюкози і фруктози. Важливо це враховувати і стежити за порцією.

– глюкози і фруктози. Важливо це враховувати і стежити за порцією. При сушінні фруктів кількість вітаміну С сильно зменшується.

Сухофрукти корисні, але важливо стежити за порцією​ / Фото Pixabay

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