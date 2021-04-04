Сніданок є одним з основних прийомів їжі протягом дня. Тому важливо, щоб він був щільним і добре насичував.

Багато хто віддає перевагу солоній їжі зранку, але є й ті, хто хоче солодкого. ТОП-3 різних, але смачних сніданки, назвала експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.

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Через високий темп життя не всім і не завжди вистачає часу поснідати чимось, крім бутербродів з ковбасою або солодощів. Ці продукти викликають різкий стрибок цукру у крові, проблеми зі шлунком, а згодом і зайві кілограми. Щоб зберегти стрункість і здоров'я, в найперший прийом їжі рекомендується включити повільні вуглеводи, білки і клітковину,

– зазначила Кален.

Вона поділилася рецептами, які допоможуть харчуватися збалансовано і знижувати вагу.

3 смачних сніданки: як приготувати

1. Авокадо з яйцем

За словами експертки, авокадо містить манногептулоз – моносахарид, який зменшує секрецію ферментів, необхідних для засвоєння глюкози. Авокадо допомагає надовго забути про голод і прискорити метаболізм. У той же час яйця є джерелом білка, який легко засвоюється і дає ситість.

Авокадо розрізаємо на дві частини і видаляємо кісточку. Кожну половинку заливаємо яйцем і запікаємо у духовці 10-15 хвилин. Перед подачею прикрашаємо зеленню.

2. Запечена яєчня з грибами і зеленню

Гриби містять багато вітамінів і мінералів, серед яких – цинк і фосфор. За словами Кален, їх регулярне вживання знижує тягу до солодощів. При цьому поєднання грибів з яйцями дозволяє надовго забути про голод.

Гриби нарізаємо, заливаємо яйцями і запікаємо у духовці до готовності. Перед подачею посипаємо свіжою зеленню.

Яйця з грибами – це смачна страва, яка дозволяє надовго насититися / Фото smak

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3. Бананові оладки

Якщо вранці хочеться солодкого, приготуйте оладки з банана. Цей фрукт містить яблучну кислоту і ферменти, які сприяють засвоєнню вуглеводів. Крім того, банан багатий клітковиною і пектином, які нормалізують роботу шлунково-кишкового тракту. Це дозволяє організму швидше позбутися від шлаків і токсинів та прибрати зайві кілограми.

М'якоть банана необхідно змішати з цільнозерновим борошном або вівсяними пластівцями і додати трохи кефіру. Формуємо оладки і випікаємо в духовці 10-20 хвилин.

Бананові оладки – ідеальний сніданок для тих, хто любить солодке / Фото Pixabay

Знаючи рецепти смачних і корисних сніданків, ми можемо планувати свій раціон вже з вечора і не вживати їжу в поспіху або на ходу,

– резюмувала Олена Кален.