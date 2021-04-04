Завтрак является одним из основных приемов пищи в течение дня. Поэтому важно, чтобы он был плотным и хорошо насыщал.

Многие предпочитают соленую пищу с утра, но есть и те, кто хочет сладкого. ТОП-3 разных, но вкусных завтраков, назвала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.

Читайте Похудение и питание в пост: два нескучных рецепта с гречкой

Из-за высокого темпа жизни не всем и не всегда хватает времени позавтракать чем-то, кроме бутербродов с колбасой или сладостей. Эти продукты вызывают резкий скачок сахара в крови, проблемы с желудком, а со временем и лишние килограммы. Чтобы сохранить стройность и здоровье, в самый первый прием пищи рекомендуется включить медленные углеводы, белки и клетчатку,

– отметила Кален.

Она поделилась рецептами, которые помогут питаться сбалансировано и снижать вес.

3 вкусных завтрака: как приготовить

1. Авокадо с яйцом

По словам эксперта, авокадо содержит манногептулоз — моносахарид, который уменьшает секрецию ферментов, необходимых для усвоения глюкозы. Авокадо помогает надолго забыть о голоде и ускорить метаболизм. В то же время яйца являются источником белка, который легко усваивается и дает сытость.

Авокадо разрезаем на две части и удаляем косточку. Каждую половинку заливаем яйцом и запекаем в духовке 10-15 минут. Перед подачей украшаем зеленью.

2. Запеченная яичница с грибами и зеленью

Грибы содержат много витаминов и минералов, среди которых – цинк и фосфор. По словам Кален, их регулярное употребление снижает тягу к сладостям. При этом сочетание грибов с яйцами позволяет надолго забыть о голоде.

Грибы нарезаем, заливаем яйцами и запекаем в духовке до готовности. Перед подачей посыпаем свежей зеленью.

Яйца с грибами – это вкусное блюдо, которое позволяет надолго насытиться / Фото smak

Полезно Когда картофель опасен для фигуры: диетолог назвала 3 пункта

3. Банановые оладьи

Если утром хочеться сладкого, приготовьте оладьи из банана. Этот фрукт содержит яблочную кислоту и ферменты, которые способствуют усвоению углеводов. Кроме того, банан богат клетчаткой и пектином, которые нормализуют работу ЖКТ. Это позволяет организму быстрее избавиться от шлаков и токсинов и убрать лишние килограммы.

Мякоть банана необходимо смешать с цельнозерновой мукой или овсяными хлопьями и добавить немного кефира. Формируем оладьи и выпекаем в духовке 10-20 минут.

Банановые оладьи – идеальный завтрак для тех, кто любит сладкое / Фото Pixabay

Зная рецепты вкусных и полезных завтраков, мы можем планировать свой рацион уже с вечера и не употреблять еду в спешке или на ходу,

– резюмировала Елена Кален.