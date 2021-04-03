Многие из тех, кто хочет снизить вес, или соблюдает Великий пост, довольно часто употребляют гречневую крупу. Но иногда хочется что-то необычное.

Для этого гречку можно приготовить по-новому. Необычными рецептами с гречкой поделилась фитнес-эксперт и нутрициолог Екатерина Медушкина.

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Если гречка надоела – ее нужно разнообразить! Сегодня у меня для вас два необычных рецепта,

– отметила Медушкина.

1. Гречка с курицей под сыром

На 100 грамм: 154,62 кКал.

БЖУ (белки, жиры, углеводы): 15,23/4,97/11,93.

Ингредиенты:

Гречка (в сухом виде) – 130 грамм.

Вода – 250 миллилитров.

Лук – 75 грамм.

Морковь – 75 грамм.

Яйцо – 3 штуки.

Куриное филе – 300 грамм.

Сыр до 20% жирности – 40 грамм.

Масло подсолнечное – 1 чайная ложка.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Как готовить:

Отвариваем гречку.

Лук и морковь очищаем, обжариваем на 1 чайной ложке масла.

Куриное филе нарезаем кубиками.

Смешиваем овощи, яйца, гречку, филе. Все солим, добавляем специи.

Выкладываем массу в форму для выпечки, накрываем фольгой и ставим в разогретую духовку на 40 минут при 180 градусах.

Достаем из духовки, посыпаем тертым сыром и готовим еще 7 – 10 минут.

Гречневая крупа является одной из самых полезных / Фото Pixabay

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2. Гречка по-купечески с шампиньонами

Блюдо можно употреблять тем, кто постится, а также вегетарианцам.

На 100 грамм: 110,13 кКал.

БЖУ: 4,29/3,30/16,63.

Ингредиенты:

Гречневая крупа – 170 грамм (1 стакан).

Грибы шампиньоны – 200 грамм (4 – 6 штук).

Лук – до 150 грамм.

Морковь – 2 штуки (до 150 грамм).

Перец болгарский сладкий – 1 штука (до 150 грамм).

Масло растительное – 2 столовых ложки (20 грамм).

Вода или овощной бульон – 500 миллилитров.

Перец – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Как готовить:

Морковь и лук чистим и нарезаем кубиками. Обжариваем на сковороде – лук должен стать прозрачным, а морковь – мягкой.

Болгарский перец нарезаем кубиками, шампиньоны – пластинками.

Все смешиваем и жарим еще 5 – 7 минут.

Гречку промываем, кладем в емкость, в которой будем готовить, заливаем холодной водой или бульоном из расчета 1:2 (на один стакан крупы – два стакана жидкости).

К гречке добавляем обжаренные овощи и помещаем емкость в разогретую духовку на 40 – 45 минут при температуре 180 градусов.

За 5 минут до готовности гречку надо посолить и добавить приправы. При приготовлении крышку лучше не поднимать, чтобы гречка пропарилась. Блюдо готово, когда жидкость выпарится. Блюдо можно сделать мясным. Для этого обжарьте вместе с овощами любое мясо, порезанное кусочками, и дальше готовьте по инструкции,

– добавила Екатерина Медушкина.