Похудение и питание в пост: два нескучных рецепта с гречкой
Многие из тех, кто хочет снизить вес, или соблюдает Великий пост, довольно часто употребляют гречневую крупу. Но иногда хочется что-то необычное.
Источник:Инстаграм Екатерины Медушкиной
Для этого гречку можно приготовить по-новому. Необычными рецептами с гречкой поделилась фитнес-эксперт и нутрициолог Екатерина Медушкина.
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Если гречка надоела – ее нужно разнообразить! Сегодня у меня для вас два необычных рецепта,
– отметила Медушкина.
1. Гречка с курицей под сыром
На 100 грамм: 154,62 кКал.
БЖУ (белки, жиры, углеводы): 15,23/4,97/11,93.
Ингредиенты:
- Гречка (в сухом виде) – 130 грамм.
- Вода – 250 миллилитров.
- Лук – 75 грамм.
- Морковь – 75 грамм.
- Яйцо – 3 штуки.
- Куриное филе – 300 грамм.
- Сыр до 20% жирности – 40 грамм.
- Масло подсолнечное – 1 чайная ложка.
- Соль – по вкусу.
- Специи – по вкусу.
Как готовить:
- Отвариваем гречку.
- Лук и морковь очищаем, обжариваем на 1 чайной ложке масла.
- Куриное филе нарезаем кубиками.
- Смешиваем овощи, яйца, гречку, филе. Все солим, добавляем специи.
- Выкладываем массу в форму для выпечки, накрываем фольгой и ставим в разогретую духовку на 40 минут при 180 градусах.
- Достаем из духовки, посыпаем тертым сыром и готовим еще 7 – 10 минут.
Гречневая крупа является одной из самых полезных / Фото Pixabay
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2. Гречка по-купечески с шампиньонами
На 100 грамм: 110,13 кКал.
БЖУ: 4,29/3,30/16,63.
Ингредиенты:
- Гречневая крупа – 170 грамм (1 стакан).
- Грибы шампиньоны – 200 грамм (4 – 6 штук).
- Лук – до 150 грамм.
- Морковь – 2 штуки (до 150 грамм).
- Перец болгарский сладкий – 1 штука (до 150 грамм).
- Масло растительное – 2 столовых ложки (20 грамм).
- Вода или овощной бульон – 500 миллилитров.
- Перец – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
Как готовить:
- Морковь и лук чистим и нарезаем кубиками. Обжариваем на сковороде – лук должен стать прозрачным, а морковь – мягкой.
- Болгарский перец нарезаем кубиками, шампиньоны – пластинками.
- Все смешиваем и жарим еще 5 – 7 минут.
- Гречку промываем, кладем в емкость, в которой будем готовить, заливаем холодной водой или бульоном из расчета 1:2 (на один стакан крупы – два стакана жидкости).
- К гречке добавляем обжаренные овощи и помещаем емкость в разогретую духовку на 40 – 45 минут при температуре 180 градусов.
За 5 минут до готовности гречку надо посолить и добавить приправы. При приготовлении крышку лучше не поднимать, чтобы гречка пропарилась. Блюдо готово, когда жидкость выпарится. Блюдо можно сделать мясным. Для этого обжарьте вместе с овощами любое мясо, порезанное кусочками, и дальше готовьте по инструкции,
– добавила Екатерина Медушкина.
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