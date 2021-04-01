Картофель или гречка при похудении: Фус озвучила неожиданные факты
Картофель – продукт, споры о котором ходят постоянно. Многие утверждают, что для похудения от него необходимо отказаться.
Источник:Инстаграм Светланы Фус
Однако не все так однозначно. Интересные факты о картофеле и его влиянии на вес рассказала диетолог Светлана Фус.
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Картофель – один из продуктов, вокруг которого часто спорят. Одни утверждают, что употребляя картофель можно худеть, другие на 100% уверены в обратном. Есть такие, которые утверждают, что любой картофель вреден. Для других – это любимая еда. Конечно, это не суперфуд, но имеет веские аргументы в свою пользу и в большинстве "грехов" винить ее не стоит,
– отметила Фус.
Интересные факты о картофеле
По словам диетолога, если вы решили похудеть, первое, от чего рекомендуют отказаться, – сладости, хлебобулочные изделия, картофель, макароны и белый рис. Она пояснила, что относительно сладостей согласна, а вот картофель и макароны из твердых сортов пшеницы в этом списке лишние.
- Энергетическая ценность 100 грамм вареного в кожуре картофеля без добавок составляет всего 86 ккал. Белки – 2 грамма, углеводы – 17,1 грамма, жиры – 0,1 грамма, пищевые волокна – 2 грамма. Для сравнения она привела данные по гречневой каше: энергетическая ценность 100 граммов – 102 ккал. Белки – 3,6 грамма, углеводы – 17,1 грамма, жиры – 2,2 грамма, пищевые волокна – 1 грамм.⠀
Все знают, что более полезно употреблять сложные углеводы. Кто-то задумался, что относится к сложным углеводам? Правильно: клетчатка и крахмал. Так почему же при практически одинаковом содержании крахмала в гречневой каше и картошке убирают картошку? Говорят: гликемический индекс высок,
– пояснила Светлана Фус.
Она уточнила, что также существует такое понятие, как гликемическая нагрузка (ГН).
Картофель можно есть при похудении: все зависит от метода приготовления / Фото Pixabay
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Как высчитать ГН
ГН = (гликемический индекс х углеводы, г): 100 грамм.⠀
В картофеле ГН – 11, в гречневой каше – 8,5 на 100 граммов продукта.⠀
Диетолог рассказала, что существует шкала уровней ГН отдельных порций пищи:
- низкий показатель ГН (гликемического нагрузки) – до 10;
- средний – от 11 до 19;
- высокий – более 20.
При этом ГН здорового человека не должна превышать 100 единиц в сутки. ⠀
Все зависит от порции и способа приготовления. Так что не так страшна эта картошка,
– резюмировала Светлана Фус.
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