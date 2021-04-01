Картофель – продукт, споры о котором ходят постоянно. Многие утверждают, что для похудения от него необходимо отказаться.

Однако не все так однозначно. Интересные факты о картофеле и его влиянии на вес рассказала диетолог Светлана Фус.

Интересно Почему болит голова во время похудения: 4 причины, которые должен знать каждый

Картофель – один из продуктов, вокруг которого часто спорят. Одни утверждают, что употребляя картофель можно худеть, другие на 100% уверены в обратном. Есть такие, которые утверждают, что любой картофель вреден. Для других – это любимая еда. Конечно, это не суперфуд, но имеет веские аргументы в свою пользу и в большинстве "грехов" винить ее не стоит,

– отметила Фус.

Интересные факты о картофеле

По словам диетолога, если вы решили похудеть, первое, от чего рекомендуют отказаться, – сладости, хлебобулочные изделия, картофель, макароны и белый рис. Она пояснила, что относительно сладостей согласна, а вот картофель и макароны из твердых сортов пшеницы в этом списке лишние.

Энергетическая ценность 100 грамм вареного в кожуре картофеля без добавок составляет всего 86 ккал. Белки – 2 грамма, углеводы – 17,1 грамма, жиры – 0,1 грамма, пищевые волокна – 2 грамма. Для сравнения она привела данные по гречневой каше: энергетическая ценность 100 граммов – 102 ккал. Белки – 3,6 грамма, углеводы – 17,1 грамма, жиры – 2,2 грамма, пищевые волокна – 1 грамм.⁣⁣⠀

⁣⁣Все знают, что более полезно употреблять сложные углеводы. Кто-то задумался, что относится к сложным углеводам? Правильно: клетчатка и крахмал. Так почему же при практически одинаковом содержании крахмала в гречневой каше и картошке убирают картошку? Говорят: гликемический индекс высок,

– пояснила Светлана Фус.

Она уточнила, что также существует такое понятие, как гликемическая нагрузка (ГН).

Картофель можно есть при похудении: все зависит от метода приготовления / Фото Pixabay

Полезно Можно есть в пост и при похудении: простой рецепт ризотто с булгуром и овощами

⁣⁣Как высчитать ГН

ГН = (гликемический индекс х углеводы, г): 100 грамм.⠀

В картофеле ГН – 11, в гречневой каше – 8,5 на 100 граммов продукта.⁣⁣⠀

Диетолог рассказала, что существует шкала уровней ГН отдельных порций пищи:

низкий показатель ГН (гликемического нагрузки) – до 10;

(гликемического нагрузки) – до 10; средний – от 11 до 19;

– от 11 до 19; высокий – более 20.

При этом ГН здорового человека не должна превышать 100 единиц в сутки. ⁣⁣⠀

Все зависит от порции и способа приготовления. Так что не так страшна эта картошка,

– резюмировала Светлана Фус.