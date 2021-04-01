Можно есть в пост и при похудении: простой рецепт ризотто с булгуром и овощами
В Великий пост выбор блюд несколько ограничен, ведь следует воздержаться от употребления мясной и молочной продукции. Также за рационом нужно следить во время похудения.
Источник:Инстаграм Марины Боржемской
Однако это совсем не значит, что еда не может быть вкусной. Рецептом полезного блюда – ризотто с булгуром и овощами – поделилась известная тренер Марина Боржемская.
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Ризотто с булгуром и овощами
Ингредиенты:
- Булгур – 200 грамм.
- Микс замороженных или свежих овощей (стручковая фасоль, морковь, лук, сельдерей, кукуруза, горошек, красная фасоль, сладкий перец) – 400 грамм.
- Оливковое масло – 1 столовая ложка.
- Соль – по вкусу.
- Перец – по вкусу.
- Чеснок – по вкусу.
- Шпинат или зелень – для украшения.
- Помидор – для украшения.
Вкусный булгур подойдет для употребления в пост и при похудении / Фото Pixabay
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Как приготовить:
Овощи пассеруем на антипригарной сковороде, смазанной оливковым маслом, в течение нескольких минут. Добавляем соль, перец, чеснок и сухую зелень по вкусу. Булгур варим и добавляем к овощам. Все перемешиваем и украшаем.
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