В Великий пост выбор блюд несколько ограничен, ведь следует воздержаться от употребления мясной и молочной продукции. Также за рационом нужно следить во время похудения.

Однако это совсем не значит, что еда не может быть вкусной. Рецептом полезного блюда – ризотто с булгуром и овощами – поделилась известная тренер Марина Боржемская.

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Ризотто с булгуром и овощами

Ингредиенты:

Булгур – 200 грамм.

Микс замороженных или свежих овощей (стручковая фасоль, морковь, лук, сельдерей, кукуруза, горошек, красная фасоль, сладкий перец) – 400 грамм.

Оливковое масло – 1 столовая ложка.

Соль – по вкусу.

Перец – по вкусу.

Чеснок – по вкусу.

Шпинат или зелень – для украшения.

Помидор – для украшения.

Вкусный булгур подойдет для употребления в пост и при похудении / Фото Pixabay

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Как приготовить:

Овощи пассеруем на антипригарной сковороде, смазанной оливковым маслом, в течение нескольких минут. Добавляем соль, перец, чеснок и сухую зелень по вкусу. Булгур варим и добавляем к овощам. Все перемешиваем и украшаем.