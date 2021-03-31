Что нужно успеть сделать к лету: 7 пунктов для здоровья и стройности
К долгожданному лету осталось 2 месяца. Этого времени достаточно, чтобы подготовиться к теплу.
Источник:Инстаграм wowbodyslim
Для этого необходимо закончить все незавершенные дела и начать меняться. Какие пункты важно сделать до лета, рассказали в проекте Wowbody slim, авторами которого являются известные фитнес-тренеры Анита Луценко и Юлия Богдан.
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Подготовку к лету объявляем открытой,
– отметили в Wowbody slim.
7 пунктов, которые нужно выполнить до лета
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Начните бегать
Весна – идеальное время, чтобы заняться своим телом. Обувайте кроссовки, берите наушники и вперед.
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Смените имидж
Сделайте то, чего вы давно хотели, но боялись. Это может быть новый цвет волос или стильная стрижка. Не бойтесь экспериментировать.
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Избавьтесь от вредной привычки
Это может быть еда на ночь или другая привычка. Подумайте, что вы хотите изменить в своей жизни и действуйте.
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Ешьте больше овощей
В день рекомендуется потреблять не менее 500 грамм овощей. Добавьте их к каждому приему пищи.
Сделайте все то, чего хотели, но боялись / Фото Pixabay
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Прочтите книгу
Найдите время для себя и ежедневно выделяйте полчаса на чтение.
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Обновите гардероб
Настало время перемен – устройте шоппинг.
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Массаж
Сходите на массаж или сделайте его в домашних условиях. Это поможет не только расслабиться и снять стресс, но и избавиться от целлюлита.
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