К долгожданному лету осталось 2 месяца. Этого времени достаточно, чтобы подготовиться к теплу.

Для этого необходимо закончить все незавершенные дела и начать меняться. Какие пункты важно сделать до лета, рассказали в проекте Wowbody slim, авторами которого являются известные фитнес-тренеры Анита Луценко и Юлия Богдан.

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Подготовку к лету объявляем открытой,

– отметили в Wowbody slim.

7 пунктов, которые нужно выполнить до лета

Начните бегать

Весна – идеальное время, чтобы заняться своим телом. Обувайте кроссовки, берите наушники и вперед.

Смените имидж

Сделайте то, чего вы давно хотели, но боялись. Это может быть новый цвет волос или стильная стрижка. Не бойтесь экспериментировать.

Избавьтесь от вредной привычки

Это может быть еда на ночь или другая привычка. Подумайте, что вы хотите изменить в своей жизни и действуйте.

Ешьте больше овощей

В день рекомендуется потреблять не менее 500 грамм овощей. Добавьте их к каждому приему пищи.

Сделайте все то, чего хотели, но боялись / Фото Pixabay

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Прочтите книгу

Найдите время для себя и ежедневно выделяйте полчаса на чтение.

Обновите гардероб

Настало время перемен – устройте шоппинг.

Массаж

Сходите на массаж или сделайте его в домашних условиях. Это поможет не только расслабиться и снять стресс, но и избавиться от целлюлита.