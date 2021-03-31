До довгоочікуваного літа залишилося 2 місяці. Цього часу достатньо, щоб підготуватися до тепла.

Для цього необхідно закінчити всі незавершені справи і почати змінюватися. Які пункти важливо зробити до літа, розповіли у проєкті Wowbody slim, авторками якого є відомі фітнес-тренерки Аніта Луценко та Юлія Богдан.

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Підготовку до літа оголошуємо відкритою,

– зазначили в Wowbody slim.

7 пунктів, які потрібно виконати до літа

Почніть бігати

Весна – ідеальний час, щоб зайнятися своїм тілом. Взувайте кросівки, беріть навушники і вперед.

Змініть імідж

Зробіть те, чого ви давно хотіли, але боялися. Це може бути новий колір волосся або стильна стрижка. Не бійтеся експериментувати.

Позбавтеся від шкідливої звички

Це може бути їжа на ніч або інша звичка. Подумайте, що ви хочете змінити в своєму житті і дійте.

Їжте більше овочів

У день рекомендується споживати не менше 500 грамів овочів. Додавайте їх до кожного прийому їжі.

Зробіть все те, чого хотіли, але боялися​ / Фото Pixabay

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Прочитайте книжку

Знайдіть час для себе і щодня виділяйте півгодини на читання.

Оновіть гардероб

Настав час змін – влаштуйте шопінг.

Масаж

Сходіть на масаж або зробіть його у домашніх умовах. Це допоможе не тільки розслабитися і зняти стрес, але й позбутися целюліту.