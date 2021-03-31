Що потрібно встигнути зробити до літа: 7 пунктів для здоров'я і стрункості
До довгоочікуваного літа залишилося 2 місяці. Цього часу достатньо, щоб підготуватися до тепла.
Джерело:Інстаграм wowbodyslim
Для цього необхідно закінчити всі незавершені справи і почати змінюватися. Які пункти важливо зробити до літа, розповіли у проєкті Wowbody slim, авторками якого є відомі фітнес-тренерки Аніта Луценко та Юлія Богдан.
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Підготовку до літа оголошуємо відкритою,
– зазначили в Wowbody slim.
7 пунктів, які потрібно виконати до літа
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Почніть бігати
Весна – ідеальний час, щоб зайнятися своїм тілом. Взувайте кросівки, беріть навушники і вперед.
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Змініть імідж
Зробіть те, чого ви давно хотіли, але боялися. Це може бути новий колір волосся або стильна стрижка. Не бійтеся експериментувати.
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Позбавтеся від шкідливої звички
Це може бути їжа на ніч або інша звичка. Подумайте, що ви хочете змінити в своєму житті і дійте.
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Їжте більше овочів
У день рекомендується споживати не менше 500 грамів овочів. Додавайте їх до кожного прийому їжі.
Зробіть все те, чого хотіли, але боялися / Фото Pixabay
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Прочитайте книжку
Знайдіть час для себе і щодня виділяйте півгодини на читання.
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Оновіть гардероб
Настав час змін – влаштуйте шопінг.
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Масаж
Сходіть на масаж або зробіть його у домашніх умовах. Це допоможе не тільки розслабитися і зняти стрес, але й позбутися целюліту.
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