Многие люди, которые пытаются избавиться от лишних килограммов, жалуются на головные боли. Чаще всего это происходит во время различных диет.

Этому есть несколько причин. Подробнее о них рассказала нутрициолог Ольга Усенко.

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Если изменения в рационе питания вызывают дефицит питательных веществ или обезвоживание, могут возникнуть головные боли. В случае если все хорошо и ваш организм получает все необходимое из питания, то головных болей не будет,

– отметила Усенко.

Головные боли при смене питания: причины

1. Мало воды

Если вы употребляете мало воды, могут возникать головные боли. Они являются одним из признаков обезвоживания.

2. Слишком мало углеводов

Резкое сокращение потребления углеводов – частая причина головных болей. Употребляйте не менее 120 – 130 грамм в течение дня.

Обезвоживание – одна из причин головной боли / Фото med-explorer

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3. Дефицит Витамина Д

По данным некоторых исследований, дефицит витамина Д может быть связан с головными болями.

4. Дефицит магния

Причиной сильных головных болей может стать уменьшение количества продуктов, богатых магнием. Поэтому в рационе должны быть орехи, семена, бобовые – они содержат магний.

Если у вас после перехода на правильное питание начинается головная боль, тогда нужно более пристально подойти к подбору продуктов и к их количеству в вашем рационе. Самая популярная причина связи головных болей и рациона – низкоуглеводная диета. Питайтесь правильно, сбалансировано, и если, есть нюансы, всегда переходите на здоровый рацион постепенно,

– резюмировала Ольга Усенко.