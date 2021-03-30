Похудение – процесс довольно сложный. Для того чтобы начать действовать нужен правильный настрой и мотивация.

Однако иногда нет ни того, ни другого. Как начать худеть – рассказала консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.

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Как часто мы откладываем на завтра или на понедельник то, что можно было бы сделать прямо сейчас? Думаем: "Сегодня наемся, отъемся, а завтра начну худеть…" Т.е. сегодня настроя на действия, помогающие весу снижаться, нет. И мы ожидаем, что настрой появится завтра, что завтра будет легче,

– отметила Кален.

Как начать худеть

По словам эксперта, настрой – это внутренняя готовность к действиям, мотивация на изменения в питании и в распорядке дня. Однако когда у человека нет настроя менять свой рацион и привычки, то в этот же момент есть настрой делать что-то другое: гулять, смотреть ТВ, лежать, – то, что мешает похудеть.

Для того чтобы похудеть, нужен настрой и мотивация / Фото topnews

Значит, вместо настроя "изменить питание" есть настрой "лежать". И этот второй настрой оказывается сильнее и перевешивает. Другими словами, если мы откладываем действия, направленные на снижение веса, значит есть что-то, что нам хочется делать вместо этого. И это что-то мешает нам в снижении веса,

– уточнила Елена Кален.

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Для того чтобы настроиться на похудение, нужно понять, что мешает вам это делать. Записывайте в блокнот все мысли и наблюдения. Через несколько дней вы поймете, что вас отвлекает от снижения веса и как все же начать избавляться от лишних килограммов. По словам эксперта, довольно часто случается, что это действия, которые на первый взгляд совсем не связанные со снижением веса.

Например, если хочется лежать и ничего не делать, то стоит изменить распорядок дня, чтобы меньше уставать и лучше заряжаться энергией. Тогда и лежать будет хотеться меньше, появится настрой на снижение веса,

– резюмировала фитнес-эксперт.