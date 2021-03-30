Схуднення – процес досить складний. Для того щоб почати діяти потрібен правильний настрій і мотивація.

Однак іноді немає ні того, ні іншого. Як почати худнути – розповіла консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.

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Як часто ми відкладаємо на завтра або на понеділок те, що можна було б зробити прямо зараз? Думаємо: "Сьогодні наїмся, від'їмся, а завтра почну худнути..." Тобто сьогодні настрою на дії, що допомагають вазі знижуватися, немає. І ми очікуємо, що настрій з'явиться завтра, що завтра буде легше,

– зазначила Кален.

Як почати худнути

За словами експертки, настрій – це внутрішня готовність до дій, мотивація на зміни у харчуванні та у розпорядку дня. Однак коли у людини немає настрою міняти свій раціон і звички, то в цей же момент є настрій робити щось інше: гуляти, дивитися ТБ, лежати, – те, що заважає схуднути.

Для того щоб схуднути, потрібен настрій і мотивація​ / Фото topnews

Значить, замість настрою "змінити харчування" є настрій "лежати". І цей другий настрій виявляється сильнішим і переважує. Іншими словами, якщо ми відкладаємо дії, спрямовані на зниження ваги, значить є щось, що нам хочеться робити замість цього. І це щось заважає нам у зниженні ваги,

– уточнила Олена Кален.

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Для того щоб налаштуватися на схуднення, потрібно зрозуміти, що заважає вам це робити. Записуйте у блокнот всі думки і спостереження. Через кілька днів ви зрозумієте, що вас відволікає від зниження ваги і як все ж почати позбуватися від зайвих кілограмів. За словами експертки, досить часто трапляється, що це дії, які на перший погляд зовсім не зв'язані зі зниженням ваги.

Наприклад, якщо хочеться лежати і нічого не робити, то варто змінити розпорядок дня, щоб менше втомлюватися і краще заряджатися енергією. Тоді і лежати буде хотітися менше, з'явиться настрій на зниження ваги,

– резюмувала фітнес-експертка.