Чи корисно їсти каші: відома дієтологиня назвала цікаві факти
На українському ринку представлено безліч різноманітних круп. Їх вживають усі: хтось – як самостійну страву, хтось – як інгредієнт.
Джерело:Інстаграм Світлани Фус
Останніми роками крупи використовують навіть для приготування десертів. Чи корисно їсти каші – розповіла дієтологиня Світлана Фус.
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Крупи мають досить тривалий термін зберігання, високу живильну цінність і їх просто приготувати. Зараз асортимент каш великий. Ми можемо використовувати їх як самостійну страву, як гарнір до м'яса і овочів або як інгредієнт корисних салатів,
– зазначила Фус.
Навіщо їсти каші
За словами дієтологині, каші є джерелом вуглеводів, вітамінів, мікроелементів, харчових волокон, які необхідні для нормальної роботи організму.
Ці речовини цілюще впливають на травлення, нервову систему, роботу серця і судин, покращують стан шкіри. Різні види каш мають свій склад і, відповідно, приносять певну користь,
– пояснила Світлана Фус.
Які каші корисні
Найкорисніша крупа – та, яка не очищена від зернової оболонки. За словами лікарки, якщо оболонка видалена, кількість харчових волокон у крупах знижується і при цьому зростає їх глікемічний індекс. Цей момент важливо враховувати при виборі крупи.
Вибирайте крупу, яка не очищена від зернової оболонки / Фото Pixabay
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Крім того, у крупи часто додають цукор, барвники, ароматизатори та жири. Це каші швидкого приготування – для вживання достатньо залити їх гарячою водою. Важливо пам'ятати, що вони не підходять для повноцінного прийому їжі, тому не слід їх вживати.
Відмовтеся від каш швидкого приготування / Фото Pixabay
Корисна каша – та, де вказано більш тривалий час приготування. А значить, вона менше перероблена. Важливим також є спосіб приготування,
– резюмувала Світлана Фус.
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