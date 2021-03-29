Багато людей, які прагнуть схуднути, помічали, що весь день готові триматися, а ввечері зриваються і їдять все підряд. Це відбувається з кількох причин.

Як не переїдати та що їсти на вечерю, розповіла дієтологиня Тетяна Лакуста.

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Чому ввечері хочеться їсти

1. Протягом дня ви неправильно розподіляєте калораж. Це обумовлено звичками, роботою, стресом та ін.

2. Вранці ви не снідаєте (збори, поспіх на роботу та ін.). Увечері з цієї причини відбувається зрив і споживання зайвих калорій. Цьому також сприяють емоції і втома. ⠀

3. Чим пізніше і ситніше ви вечеряєте, тим менше хочеться їсти наступного ранку. Таким чином, за словами дієтологині, "формується порочне коло неправильного розподілу їжі протягом дня".

Правильно розподіляйте калораж протягом дня – це допоможе не зриватися ввечері​ / Фото Pixabay

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4. Емоційна причина – одна з основних для зривів на щось смачненьке вечорами. Важливо не пропускати прийоми їжі протягом дня, так ввечері ви будете не дуже голодні.

Що їсти на вечерю

Дієтологиня поділилася рецептом салату з яйцями і запечною картоплею, який підійде для вечірнього прийому їжі.

БЖВ (білки, жири, вуглеводи): 17,6/18,5/35.

Ккал – 370.

Інгредієнти:

Яйця – 2 штуки.

Огірок – 100 грамів.

Листя салату – 30 грамів.

Цибуля ріпчаста – 30 грамів.

Картопля запечний – 150 грамів.

Кріп – пару гілочок.

Спаржева квасоля – 100 грамів.

Оливкова олія – 5 мілілітрів.

Сіль і перець – за смаком.

Діжонська гірчиця – 1 чайна ложка.

Лимонний сік – 1 столова ложка.

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