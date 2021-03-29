Как не переедать на ужин: 4 совета, которые помогут быть стройной
Многие люди, стремящиеся похудеть, замечали, что весь день готовы держаться, а вечером срываются и едят все подряд. Это происходит по нескольким причинам.
Источник:Инстаграм Татьяны Лакусты
Как не переедать и что есть на ужин, рассказала диетолог Татьяна Лакуста.
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Почему вечером хочется есть
1. В течение дня вы неправильно распределяете калораж. Это обусловлено привычками, работой, стрессом и пр.
2. Утром вы не завтракаете (сборы, спешка на работу и пр.). Вечером по этой причине происходит срыв и потребление лишних калорий. Этому также способствуют эмоции и усталость.⠀
3. Чем позднее и сытнее вы ужинаете, тем меньше хочется есть на следующее утро. Таким образом, по словам диетолога, "формируется порочный круг неправильного распределения еды среди дня".
Правильно распределяйте калораж в течение дня – это поможет не срываться вечером / Фото Pixabay
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4. Эмоциональная причина – одна из основных для срывов на что-то вкусненькое по вечерам. Важно не пропускать приемы пищи в течение дня, так вечером вы будете не очень голодны.
Что есть на ужин
Диетолог поделилась рецептом салата с яйцами и запечным картофелем, который подойдет для вечернего приема пищи.
БЖУ (белки, жиры, углеводы): 17,6/18,5/35.
Ккал – 370.
Ингредиенты:
- Яйцо – 2 штуки.
- Огурец – 100 грамм.
- Листья салата – 30 грамм.
- Лук репчатый – 30 грамм.
- Картофель запечный – 150 грамм.
- Укроп – пару веточек.
- Спаржевая фасоль – 100 грамм.
- Масло оливковое – 5 миллилитров.
- Соль и перец – по вкусу.
- Дижонская горчица – 1 чайная ложка.
- Лимонный сок – 1 столовая ложка.
Как готовить
- Запекаем картофель, смазав немного маслом. Отвариваем яйца.
- Спаржевую фасоль окунаем в кипящую воду на 3 – 5 минут.
- Нарезаем репчатый лук, огурец, листья салата. Выкладываем остывшие яйца, спаржевую фасоль и картофель.
- Смешиваем укроп, горчицу, лимонный сок, соль, перец и поливаем салат.
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