Многие люди, стремящиеся похудеть, замечали, что весь день готовы держаться, а вечером срываются и едят все подряд. Это происходит по нескольким причинам.

Как не переедать и что есть на ужин, рассказала диетолог Татьяна Лакуста.

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Почему вечером хочется есть

1. В течение дня вы неправильно распределяете калораж. Это обусловлено привычками, работой, стрессом и пр.

2. Утром вы не завтракаете (сборы, спешка на работу и пр.). Вечером по этой причине происходит срыв и потребление лишних калорий. Этому также способствуют эмоции и усталость.⠀

3. Чем позднее и сытнее вы ужинаете, тем меньше хочется есть на следующее утро. Таким образом, по словам диетолога, "формируется порочный круг неправильного распределения еды среди дня".

Правильно распределяйте калораж в течение дня – это поможет не срываться вечером / Фото Pixabay

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4. Эмоциональная причина – одна из основных для срывов на что-то вкусненькое по вечерам. Важно не пропускать приемы пищи в течение дня, так вечером вы будете не очень голодны.

Что есть на ужин

Диетолог поделилась рецептом салата с яйцами и запечным картофелем, который подойдет для вечернего приема пищи.

БЖУ (белки, жиры, углеводы): 17,6/18,5/35.

Ккал – 370.

Ингредиенты:

Яйцо – 2 штуки.

Огурец – 100 грамм.

Листья салата – 30 грамм.

Лук репчатый – 30 грамм.

Картофель запечный – 150 грамм.

Укроп – пару веточек.

Спаржевая фасоль – 100 грамм.

Масло оливковое – 5 миллилитров.

Соль и перец – по вкусу.

Дижонская горчица – 1 чайная ложка.

Лимонный сок – 1 столовая ложка.

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