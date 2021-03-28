Пытаясь избавиться от лишних килограммов, многие не знают основных правил и принципов. Это приводит к диетам, после которых вес возвращается.

Три основных правила здорового похудения, соблюдение которых поможет навсегда распрощаться с ненавистным весом, назвала диетолог Светлана Фус.

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Диета – страшное слово, вводящее и наш организм, и нас самих в состояние сильного стресса. И это не просто так, ведь привычные порции либо становятся меньше, либо настолько преображаются другими продуктами, что отбивают аппетит. Любая диета – это тот еще риск с точки зрения здоровья, ведь далеко не всегда определенные ограничения в питании могут подойти именно вам. Другое дело – правильное питание, которое базируется на сбалансированном рационе с правильно распределенным объемом белков, жиров и углеводов,

– отметила Фус.

Как правильно питаться: 3 пункта

1. Потребление и расход энергии

Энергия, которую вы получаете с едой в течение дня, и энергия, которую вы расходуете, должны гармонично соотноситься. Если вы будете потреблять больше, чем тратите, появится избыточный вес.

2. Меню

У вас должно быть сбалансированное ежедневное меню, "в которое должны входить все необходимые для организма вещества – разнообразные белки, полезные жиры и углеводы". Диетолог пояснила, что самостоятельно разработать индивидуальную систему питания и подобрать правильный рацион без знаний – очень сложно. Возможно, придется обратиться к специалистам.

Для снижения веса вы должны расходовать больше энергии, чем получаете с пищей / Фото Pixabay

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3. Режим приема пищи

Ведь от того, насколько правильно вы подберете продукты зависит только половина успеха. Вторая часть эффективного, а главное безопасного похудения – это умелое чередование этих продуктов, кратность и регулярность их употребления⁣,

– резюмировала Светлана Фус.⠀