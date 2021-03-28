Как приготовить постный овощной салат: крутой рецепт от тренера
В Великий пост, несмотря на многие пищевые ограничения, тоже хочется питаться вкусно. Отличным вариантом являются салаты.
Источник:Инстаграм Марины Боржемской
Рецептом постного овощного салата поделилась тренер Марина Боржемская.
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Постный легкий овощной салатик
Ингредиенты:
- Свежая свекла – 1 штука.
- Молодая капуста – ½ головки.
- Сыр тофу – 100 грамм.
- Груша – ½.
- Помидор – 1 штука.
- Льняное масло – 1 столовая ложка.
- Соль – по вкусу.
- Перец – по вкусу.
- Сок лимона – 2 чайных ложки.
Сыр тофу можно есть в пост – он изготовлен из соевых бобов и ничего молочного в нем не содержится / Фото Pixabay
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Как готовить:
Шинкуем капусту и свеклу, нарезаем помидор небольшими кусочками, а сыр тофу – кубиками. Грушу нарезаем слайсами. Салат заправляем льняным маслом и лимонным соком, добавляем соль и перец.
Заправить салат можно льняным маслом / Фото Pixabay
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