В Великий пост, несмотря на многие пищевые ограничения, тоже хочется питаться вкусно. Отличным вариантом являются салаты.

Рецептом постного овощного салата поделилась тренер Марина Боржемская.

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Постный легкий овощной салатик

Ингредиенты:

Свежая свекла – 1 штука.

Молодая капуста – ½ головки.

Сыр тофу – 100 грамм.

Груша – ½.

Помидор – 1 штука.

Льняное масло – 1 столовая ложка.

Соль – по вкусу.

Перец – по вкусу.

Сок лимона – 2 чайных ложки.

Сыр тофу можно есть в пост – он изготовлен из соевых бобов и ничего молочного в нем не содержится / Фото Pixabay

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Как готовить:

Шинкуем капусту и свеклу, нарезаем помидор небольшими кусочками, а сыр тофу – кубиками. Грушу нарезаем слайсами. Салат заправляем льняным маслом и лимонным соком, добавляем соль и перец.

Заправить салат можно льняным маслом / Фото Pixabay