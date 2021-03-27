Перекусы нужны каждому человеку в течение дня, поэтому должны быть полезными. Они помогают продержаться до основного приема пищи.

Какие перекусы можно быстро приготовить в микроволновке, рассказала фитнес-эксперт и нутрициолог Екатерина Медушкина.

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Перекусы необходимы нам для поддержания энергии в течение дня и ровного уровня сахара в крови. Делайте их 2-3 раза в день – так вы не будете испытывать голода и дискомфорта при похудении. Вопрос о микроволновке звучит очень часто – поэтому решила предложить вам несколько рецептов,

– отметила Медушкина.

3 перекуса, которые можно приготовить в микроволновке

1. Творожная запеканка за 10 минут

168 кКал на 100 грамм.

БЖУ (белки, жиры, углеводы): 17,6/4,2/14,2.

Ингредиенты:

Творог — 180 грамм.

Яйцо – 1 штука.

Мука — 30 грамм.

Кефир – 70 миллиграм.

Ягоды – по вкусу.

Сахарозаменитель – по желанию.

Как приготовить:

Взбиваем яйцо, добавляем творог и перемешиваем. Вливаем кефир, перемешиваем. Перекладываем массу в форму, посыпаем ягодами и отправляем в микроволновку на 5 минут.

Вкусную творожную запеканку можно приготовить всего за несколько минут / Фото pinterest

2. Горячий бутерброд с яйцом-пашот

182 кКал на 100 грамм.

БЖУ: 9,4/7,3/18,4.

Ингредиенты:

Сметана – 0,5 стакана.

Яйца – 2 штуки.

Зеленый лук – 1 перо.

Хлеб – 1 ломтик.

Паприка – 1 щепотка.

Соль – по вкусу.

Как приготовить:

Сметану выкладываем в контейнер, добавляем рубленый лук и перемешиваем. В сметане делаем небольшое углубление и разбиваем туда яйца. Накрываем контейнер крышкой и ставим в микроволновку на 1,5-2 минуты (следите, чтобы приготовились яичные белки). Выкладываем яйца и сметану на поджаренный хлеб и посыпаем паприкой.

Горячий бутерброд станет отличным перекусом / Фото pixabay

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3. Овсяноблин

181 кКал на 100 грамм.

БЖУ: 8,5/9/7.

Ингредиенты:

Овсяные хлопья – 2 столовых ложки.

Молоко – 60 миллилитров.

Яйцо — 1 штука.

Соль – по вкусу.

Как готовить:

В посуду для микроволновки высыпаем овсяные хлопья, вливаем молоко, взбиваем яйцо и тщательно перемешиваем. Тесто должно быть жидким. Ставим в микроволновку на 3 минуты. По желанию можно добавить 20 грамм сыра до 20% жирности.

Популярный овсяноблин можно приготовить в микроволновке / Фото fotostrana