Быстрые перекусы в микроволновке: 3 крутых и вкусных рецепта
Перекусы нужны каждому человеку в течение дня, поэтому должны быть полезными. Они помогают продержаться до основного приема пищи.
Источник:Инстаграм Екатерины Медушкиной
Какие перекусы можно быстро приготовить в микроволновке, рассказала фитнес-эксперт и нутрициолог Екатерина Медушкина.
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Перекусы необходимы нам для поддержания энергии в течение дня и ровного уровня сахара в крови. Делайте их 2-3 раза в день – так вы не будете испытывать голода и дискомфорта при похудении. Вопрос о микроволновке звучит очень часто – поэтому решила предложить вам несколько рецептов,
– отметила Медушкина.
3 перекуса, которые можно приготовить в микроволновке
1. Творожная запеканка за 10 минут
168 кКал на 100 грамм.
БЖУ (белки, жиры, углеводы): 17,6/4,2/14,2.
Ингредиенты:
- Творог — 180 грамм.
- Яйцо – 1 штука.
- Мука — 30 грамм.
- Кефир – 70 миллиграм.
- Ягоды – по вкусу.
- Сахарозаменитель – по желанию.
Как приготовить:
Взбиваем яйцо, добавляем творог и перемешиваем. Вливаем кефир, перемешиваем. Перекладываем массу в форму, посыпаем ягодами и отправляем в микроволновку на 5 минут.
Вкусную творожную запеканку можно приготовить всего за несколько минут / Фото pinterest
2. Горячий бутерброд с яйцом-пашот
182 кКал на 100 грамм.
БЖУ: 9,4/7,3/18,4.
Ингредиенты:
- Сметана – 0,5 стакана.
- Яйца – 2 штуки.
- Зеленый лук – 1 перо.
- Хлеб – 1 ломтик.
- Паприка – 1 щепотка.
- Соль – по вкусу.
Как приготовить:
Сметану выкладываем в контейнер, добавляем рубленый лук и перемешиваем. В сметане делаем небольшое углубление и разбиваем туда яйца. Накрываем контейнер крышкой и ставим в микроволновку на 1,5-2 минуты (следите, чтобы приготовились яичные белки). Выкладываем яйца и сметану на поджаренный хлеб и посыпаем паприкой.
Горячий бутерброд станет отличным перекусом / Фото pixabay
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3. Овсяноблин
181 кКал на 100 грамм.
БЖУ: 8,5/9/7.
Ингредиенты:
- Овсяные хлопья – 2 столовых ложки.
- Молоко – 60 миллилитров.
- Яйцо — 1 штука.
- Соль – по вкусу.
Как готовить:
В посуду для микроволновки высыпаем овсяные хлопья, вливаем молоко, взбиваем яйцо и тщательно перемешиваем. Тесто должно быть жидким. Ставим в микроволновку на 3 минуты. По желанию можно добавить 20 грамм сыра до 20% жирности.
Популярный овсяноблин можно приготовить в микроволновке / Фото fotostrana
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