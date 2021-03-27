Всем известно, что правильное питание помогает избавиться от лишних килограммов. Это происходит благодаря грамотно составленному рациону.

Из чего должен состоять завтрак, чтобы вес снижался, рассказала тренер Марина Боржемская.

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Почему правильное питание способствует снижению веса? Цель правильного питания – не меньше есть или совсем не есть, а качественно изменить рацион. Ведь пропускать приемы пищи ни в коем случае нельзя. Нельзя плотно позавтракать и потом целый день не есть, так вы не похудеете. Речь о сознательном выборе продуктов питания,

– отметила Боржемская.

Из чего должен состоять завтрак, чтобы похудеть

В завтраке, кроме клетчатки, должны быть свежие фрукты и овощи. Цельнозерновой хлеб или овсянка также должны быть в утреннем рационе. По словам тренера, здоровые углеводы обеспечат организм достаточным количеством энергии для жизни и занятий спортом.

Завтрак должен быть вкусным, разнообразным и полезным / Фото Pixabay

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Белковая пища.

Белок позволит оставаться сытыми в течение длительного времени и поддерживать организм во время регулярных тренировок. Если вы занимаетесь спортом, без белка вам нельзя,

– пояснила Марина Боржемская.

Завтрак обязательно должен включать белок / Фото Pixabay