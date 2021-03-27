Каким должен быть завтрак, чтобы похудеть: 4 пункта, которые нужно знать
Всем известно, что правильное питание помогает избавиться от лишних килограммов. Это происходит благодаря грамотно составленному рациону.
Источник:Инстаграм Марины Боржемской
Из чего должен состоять завтрак, чтобы вес снижался, рассказала тренер Марина Боржемская.
Читайте Как приготовить вкусный постный плов: рецепт от известного диетолога
Почему правильное питание способствует снижению веса? Цель правильного питания – не меньше есть или совсем не есть, а качественно изменить рацион. Ведь пропускать приемы пищи ни в коем случае нельзя. Нельзя плотно позавтракать и потом целый день не есть, так вы не похудеете. Речь о сознательном выборе продуктов питания,
– отметила Боржемская.
Из чего должен состоять завтрак, чтобы похудеть
- В завтраке, кроме клетчатки, должны быть свежие фрукты и овощи.
- Цельнозерновой хлеб или овсянка также должны быть в утреннем рационе. По словам тренера, здоровые углеводы обеспечат организм достаточным количеством энергии для жизни и занятий спортом.
Завтрак должен быть вкусным, разнообразным и полезным / Фото Pixabay
Интересно ТОП-3 заправки для салатов: как сделать блюдо полезным
- Белковая пища.
Белок позволит оставаться сытыми в течение длительного времени и поддерживать организм во время регулярных тренировок. Если вы занимаетесь спортом, без белка вам нельзя,
– пояснила Марина Боржемская.
Завтрак обязательно должен включать белок / Фото Pixabay
- В рационе также должны быть жиры. По словам тренера, важно соблюдать баланс во всем.
Поделиться новостью