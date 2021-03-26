ТОП-3 заправки для салатов: как сделать блюдо полезным
Для того чтобы сделать салаты вкусными и полезными, следует отказаться от майонеза. Заменить его можно заправками.
Источник:Инстаграм wowbodyslim
ТОП-3 заправки для салатов опубликовали в программе похудения wowbodyslim, авторами которой являются тренеры Анита Луценко и Юлия Богдан.
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ТОП-3 заправки для салатов. Чтобы сделать блюдо полезным – добавляй не майонез, а готовь вкусные заправки,
– отмечается в wowbodyslim.
1. Французская заправка
Ингредиенты:
- Томатная паста – 2 чайных ложки.
- Сахар – 1,5 чайной ложки.
- Измельченный лук – 1 чайная ложка.
- Сухая горчица – 1 чайная ложка.
- Паприка – 0,75 чайной ложки.
- Семена сельдерея – 0,25 чайной ложки.
- Соль – по вкусу.
- Перец – по вкусу.
- Красный винный уксус – 25 миллилитров.
- Лимонный сок – 1,5 чайной ложки.
Смешиваем все в миске, медленно вливаем масло, постоянно взбивая, до получения однородной эмульсии.
Заправки сделают салат полезным и вкусным / Фото Pixabay
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Итальянская заправка
Ингредиенты:
- Чеснок – 2 измельченных зубчика.
- Сахар – 2 чайных ложки.
- Сухая горчица – 2 чайных ложки.
- Соль – 1,5 чайной ложки.
- Перец – 1,5 чайной ложки.
- Хлопья чили – 0,5 чайной ложки.
- Винный уксус – 50 миллилитров.
Все смешиваем. Тонкой равномерной струйкой вливаем масло, постоянно размешивая, до получения однородной эмульсии. Добавляем рубленые пряные травы.
Классическая заправка
Ингредиенты:
- Сок половины лимона.
- Соль – 0,5 чайной ложки.
- Молотый черный перец – 0,25 чайной ложки.
- Оливковое масло – 0,5 стакана.
- Горчица – по вкусу.
Сок лимона взбиваем венчиком, добавляем соль, перец, оливковое масло. Добавляем немного горчицы.
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