Для того чтобы сделать салаты вкусными и полезными, следует отказаться от майонеза. Заменить его можно заправками.

ТОП-3 заправки для салатов опубликовали в программе похудения wowbodyslim, авторами которой являются тренеры Анита Луценко и Юлия Богдан. Читайте Как приготовить вкусный постный плов: рецепт от известного диетолога ТОП-3 заправки для салатов. Чтобы сделать блюдо полезным – добавляй не майонез, а готовь вкусные заправки,

– отмечается в wowbodyslim. 1. Французская заправка Ингредиенты: Томатная паста – 2 чайных ложки.

Сахар – 1,5 чайной ложки.

Измельченный лук – 1 чайная ложка.

Сухая горчица – 1 чайная ложка.

Паприка – 0,75 чайной ложки.

Семена сельдерея – 0,25 чайной ложки.

Соль – по вкусу.

Перец – по вкусу.

Красный винный уксус – 25 миллилитров.

Лимонный сок – 1,5 чайной ложки. Смешиваем все в миске, медленно вливаем масло, постоянно взбивая, до получения однородной эмульсии. Заправки сделают салат полезным и вкусным / Фото Pixabay Интересно Какие сладости не помешают похудению: нутрициолог назвала список Итальянская заправка Ингредиенты: Чеснок – 2 измельченных зубчика.

Сахар – 2 чайных ложки.

Сухая горчица – 2 чайных ложки.

Соль – 1,5 чайной ложки.

Перец – 1,5 чайной ложки.

Хлопья чили – 0,5 чайной ложки.

Винный уксус – 50 миллилитров. Все смешиваем. Тонкой равномерной струйкой вливаем масло, постоянно размешивая, до получения однородной эмульсии. Добавляем рубленые пряные травы. Классическая заправка Ингредиенты: Сок половины лимона.

Соль – 0,5 чайной ложки.

Молотый черный перец – 0,25 чайной ложки.

Оливковое масло – 0,5 стакана.

Горчица – по вкусу. Сок лимона взбиваем венчиком, добавляем соль, перец, оливковое масло. Добавляем немного горчицы. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Похудение с WOWBODYslim (@wowbodyslim)