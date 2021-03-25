Какие сладости не помешают похудению: нутрициолог назвала список
Если вы решили избавиться от нескольких килограммов, без контроля питания не обойтись. Важно знать, какие сладости можно употреблять.
Источник:Инстаграм Ольги Усенко
Список полезных вкусностей, которые не помешают похудеть, назвала нутрициолог Ольга Усенко.
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Все мы знаем, что быстрые углеводы – это плохо для похудения, но иногда хочется. Самое относительно безопасное будет то, что является чистым углеводом без связки с жирами, чтобы дать возможность просто быстро усвоиться. Например: торт – это и жиры, и углеводы, а вот зефир – это про чистый углевод,
– отметила Усенко.
ТОП сладостей, которыми могут побаловать себя худеющие
- зефир;
- мармелад;
- сухофрукты;
- фрукты;
- пастила;
- сорбет;
- фруктовые чипсы;
- шоколадом (содержание какао более 80%);
- чурчхела;
- ПП-варианты сладостей.
Мармелад – одна из сладостей, рекомендованных нутрициологом / Фото Pixabay
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Как часто можно себе позволить что-то из этого списка? Если у вас активное похудение, тогда стараемся не чаще раза в неделю, если мы говорим про сорбет, мармелад, зефир, шоколад, ПП-варианты сладостей. Все остальное будет зависеть от ваших схем питания,
– подчеркнула Ольга Усенко.
Худеющие иногда могут побаловать себя зефиром / Фото Pixabay
По словам нутрициолога, если результат уже достигнут, через день можно баловать себя чем-то из списка. Главное – отслеживать, не влияет ли это на вашу форму.
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