Если вы решили избавиться от нескольких килограммов, без контроля питания не обойтись. Важно знать, какие сладости можно употреблять.

Список полезных вкусностей, которые не помешают похудеть, назвала нутрициолог Ольга Усенко.

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Все мы знаем, что быстрые углеводы – это плохо для похудения, но иногда хочется. Самое относительно безопасное будет то, что является чистым углеводом без связки с жирами, чтобы дать возможность просто быстро усвоиться. Например: торт – это и жиры, и углеводы, а вот зефир – это про чистый углевод,

– отметила Усенко.

ТОП сладостей, которыми могут побаловать себя худеющие

зефир;

мармелад;

сухофрукты;

фрукты;

пастила;

сорбет;

фруктовые чипсы;

шоколадом (содержание какао более 80%);

чурчхела;

ПП-варианты сладостей.

Мармелад – одна из сладостей, рекомендованных нутрициологом / Фото Pixabay

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Как часто можно себе позволить что-то из этого списка? Если у вас активное похудение, тогда стараемся не чаще раза в неделю, если мы говорим про сорбет, мармелад, зефир, шоколад, ПП-варианты сладостей. Все остальное будет зависеть от ваших схем питания,

– подчеркнула Ольга Усенко.

Худеющие иногда могут побаловать себя зефиром / Фото Pixabay

По словам нутрициолога, если результат уже достигнут, через день можно баловать себя чем-то из списка. Главное – отслеживать, не влияет ли это на вашу форму.