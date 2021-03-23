Нужно ли завтракать, чтобы похудеть: диетолог объяснила нюансы
Завтрак является одним из основных приемов пищи в течение дня. Но есть много людей, которые не могут и не хотят есть по утрам.
Источник:Инстаграм Алены Коготковой
Нужно ли завтракать, чтобы находиться в отличной физической форме, рассказала диетолог, психолог и коуч Алена Коготкова.
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А вы завтракаете? Чем? Елена Малышева убеждает нас, что пропуск завтрака грозит ожирением. Глянцевые журналы ее поддерживают. Реклама по ТВ с идеальным семейным завтраком напоминает, что пропускать этот важный прием пищи нельзя,
– отметила Коготкова.
Она пояснила, что этой теме посвящены несколько исследований, однако они "носят исключительно наблюдательный характер, т.е. показывают не причинно-следственную связь, а некую корреляцию".
Завтракать или нет – вечный вопрос / Фото Pixabay
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По словам диетолога, проанализировав результаты исследований, можно сделать вывод, что люди, которые завтракают, более здоровые и стройные.
Но, если понаблюдать, то эти люди склонны в целом вести здоровый образ жизни: правильное питание, активность, отсутствие вредных привычек. Взаимосвязь между завтраком и метаболизмом тоже не доказана научно. Исследования как раз подтверждают, что на темпы похудения наличие или отсутствие завтрака не влияет, если в общем соблюдается энергетический баланс,
– уточнила она.
Люди, которые регулярно завтракают, более здоровые / Фото Pixabay⠀
Коготкова уточнила, что исходя из личной практики, люди, которые имеют избыточный вес, чаще не завтракают, а либо кусочничают, либо игнорируют голод в течение дня.
Но обращаю ваше внимание: дело тут не в отсутствии завтрака, а в отсутствии осознанности в питании. В большинстве случаев мы все-таки приходим к тому, что завтрак нужен. Какой? Вопрос индивидуальный. Сытный, сбалансированный, отвечающей вопросам вашей генетики и образу жизни,
– резюмировала диетолог.
По мнению доктора, завтрак все же нужен / Фото Pixabay
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