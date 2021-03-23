Ежедневно, употребляя разнообразные вкусности и сладости, мы даже не подозреваем, сколько в них калорий. Иногда эти цифры могут достигать большей части суточной калорийности.

Сколько калорий в различных вкусных продуктах, рассказала блогер и тренер aleksasvarovskyh.

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Сколько помещается калорий во вкусный перекус? Такой вопрос я задала себе и, честно говоря, долго выбирала категории, выложить для рассмотрения в этот пост. Все вкусное получилось. В общем, полакомиться чем-то "этаким" стоит от 400 до 600 килокалорий,

– отметила тренер.

Она подчеркнула, что это очень много, ведь в течение дня человеку нужно 1200 – 2000 ккал.

Употребляя сладости, следует знать, сколько в них ккал​ / Фото Pixabay

Сколько килокалорий в разных вкусностях

Мороженое с топингом, 3 шарика – 495 ккал.

Торт вафельный с вареным сгущенным молоком 150 граммов – 510 ккал.

Фраппе 300 миллилитров – 396 ккал.

Фраппе содержит почти 400 ккал​ / Фото Pixabay

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Бельгийские вафли с нутеллой и бананом 250 граммов – 680 ккал.

Орешки со сгущенкой 4 штуки – 402 ккал.

Милкшейк (молочный коктейль) – 616 ккал.

Молочный коктейль принесет вам более 600 ккал / Фото Pixabay

Тренер добавила, что калории – не повод отказываться от вкусностей. Можно брать порции поменьше.