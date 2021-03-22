Как похудеть без спорта за 3 недели: правила, которые изменят ваше тело
За окном – весна, поэтому все женщины мечтают отлично выглядеть. Привести себя в форму можно достаточно быстро, если придерживаться нескольких правил.
Источник:Инстаграм Ольги Усенко
Как самостоятельно избавиться от нескольких килограммов за 3 недели, рассказала нутрициолог Ольга Усенко.
Интересно Как полностью убрать целлюлит: 6 способов от фитнес-тренера
Как только станет на постоянной основе +10 на улице, нужно будет быстро что-то делать с лишними 3 – 5 килограммами… Что же делать, когда нужно за 2-3 недели быть в супер форме?
– отметила Усенко.
Она назвала несколько правил для тех, кто решил худеть самостоятельно, без привлечения диетологов и тренеров.
Как самостоятельно похудеть
- Убираем из рациона сладкое (полностью). По словам нутрициолога, важно оставить только фрукты и сухофрукты, но в ограниченном количестве.
- Полностью отказываемся от фастфуда и 2-3 недели употребляем только домашнюю пищу.
- Ужин должен быть не позднее 19:00.
- Отказываемся от капучино и латте на любом молоке.
- Убираем из рациона всю выпечку и белую муку.
Отказавшись от вредных продуктов, красивое тело станет реальностью / Фото pinterest
Читайте также Можно ли похудеть от творога: тренер раскрыла нюансы продукта
- Забываем о суши, пасте и лапше.
- Сыры потребляем в количестве до 50 граммов в день.
- Из спиртных напитков оставляем только сухое вино (раз в неделю).
- Исключаем все колбасы и сосиски.
- Максимально ограничиваем потребление сахара.
Вот эти правила дадут толчок, чтобы начать процесс похудения… Самое сложное – начать. Если вы начнете и продержитесь 5-7 дней, все будет уже просто,
– подчеркнула Ольга Усенко.
Поделиться новостью