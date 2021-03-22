За окном – весна, поэтому все женщины мечтают отлично выглядеть. Привести себя в форму можно достаточно быстро, если придерживаться нескольких правил.

Как самостоятельно избавиться от нескольких килограммов за 3 недели, рассказала нутрициолог Ольга Усенко.

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Как только станет на постоянной основе +10 на улице, нужно будет быстро что-то делать с лишними 3 – 5 килограммами… Что же делать, когда нужно за 2-3 недели быть в супер форме?

– отметила Усенко.

Она назвала несколько правил для тех, кто решил худеть самостоятельно, без привлечения диетологов и тренеров.

Как самостоятельно похудеть

Убираем из рациона сладкое (полностью). По словам нутрициолога, важно оставить только фрукты и сухофрукты, но в ограниченном количестве. Полностью отказываемся от фастфуда и 2-3 недели употребляем только домашнюю пищу. Ужин должен быть не позднее 19:00. Отказываемся от капучино и латте на любом молоке. Убираем из рациона всю выпечку и белую муку.

Отказавшись от вредных продуктов, красивое тело станет реальностью / Фото pinterest

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Забываем о суши, пасте и лапше. Сыры потребляем в количестве до 50 граммов в день. Из спиртных напитков оставляем только сухое вино (раз в неделю). Исключаем все колбасы и сосиски. Максимально ограничиваем потребление сахара.

Вот эти правила дадут толчок, чтобы начать процесс похудения… Самое сложное – начать. Если вы начнете и продержитесь 5-7 дней, все будет уже просто,

– подчеркнула Ольга Усенко.