За вікном – весна, тому всі жінки мріють мати чудовий вигляд. Привести себе у форму можна досить швидко, якщо дотримуватися кількох правил.

Як самостійно позбутися кількох кілограмів за 3 тижні, розповіла нутриціологиня Ольга Усенко.

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Як тільки стане на постійній основі +10 на вулиці, потрібно буде швидко щось робити із зайвими 3 – 5 кілограмами... Що ж робити, коли потрібно за 2 – 3 тижні бути у супер формі?

– зазначила Усенко.

Вона назвала кілька правил для тих, хто вирішив худнути самостійно, без залучення дієтологів і тренерів.

Як самостійно схуднути

Прибираємо з раціону солодке (повністю). За словами нутриціологині, важливо залишити тільки фрукти і сухофрукти, але в обмеженій кількості. Повністю відмовляємося від фастфуду і 2-3 тижні вживаємо тільки домашню їжу. Вечеря повинна бути не пізніше, ніж о 19:00. Відмовляємося від капучино і лате на будь-якому молоці. Прибираємо з раціону всю випічку і білу муку.

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Забуваємо про суші, пасту та локшину. Сири споживаємо в кількості до 50 грамів на день. Зі спиртних напоїв залишаємо тільки сухе вино (раз на тиждень). Виключаємо всі ковбаси та сосиски. Максимально обмежуємо споживання цукру.

Ось ці правила дадуть поштовх, щоб почати процес схуднення... Найскладніше – розпочати. Якщо ви почнете і протримаєтеся 5-7 днів, все буде вже просто,

– наголосила Ольга Усенко.