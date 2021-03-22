Багато хто чув, що сир є дуже корисним продуктом. Досить часто його вживають в їжу ті, хто хоче прибрати зайві кілограми.

Чи можна позбутися від жиру і схуднути, вживаючи сир, розповіла тренерка Анастасія Полтавська.

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Для здоров'я сир корисний тим, що допомагає скинути вагу, є прекрасним джерелом білків, вітамінів групи В і здорових жирів, а також різних мінералів – кальцію, магнію, калію, фосфору і цинку, кожен з яких необхідний для нормального функціонування організму,

– зазначила Полтавська.

У чому користь сиру

Тренерка уточнила, що сир на відміну від молока не містить лактозу. Крім того, у нього високий вміст білка (17 грамів на 100 грамів сиру). Також він є важливим джерелом здорових жирних кислот.

Як і інші молочні продукти, сир містить кальцій і фосфор, які зміцнюють кістки і зуби, а кальцій позитивно впливає на стан нервової і м'язової системи. Також, у сирі є натрій, необхідний для регуляції кров'яного тиску,

– додала Анастасія Полтавська.

Сир допомагає позбутися від жиру​ / Фото Pixabay

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Чи можна схуднути від сиру

Також тренерка назвала кілька причин, чому маложирний сир (0,2% – 5%) слід їсти на вечерю (за кілька годин до сну):