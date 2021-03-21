Всім відомо, що для збалансованого харчування і схуднення у раціоні щодня повинні бути овочі. Найкраще створювати овочеву тарілку.

Як правильно сформувати овочеву тарілку і що в ній має бути, розповіла дієтологиня Альбіна Коміссарова.

Цікаво Схуднення до літа: ТОП-5 помилок жінок і чоловіків

Я знову хочу поговорити про практичну дієтологію і прийоми, які ви легко можете ввести у своє життя хоч сьогодні,

– зазначила Коміссарова.

Навіщо потрібна овочева тарілка

Овочі в раціоні щодня.

Збільшення кількості споживання клітковини, вітамінів і мінералів.

Різноманітність у раціоні.

Здорова звичка.

Насичення зберігатиметься довше.

Як зібрати овочеву тарілку

Щодня у тарілці повинно бути 3 – 10 овочів . Її необхідно ставити на стіл під час основного прийому їжі або до нього.

. Її необхідно ставити на стіл під час основного прийому їжі або до нього. У тарілці можуть бути свіжі, запечені, відварені і приготовані на грилі овочі.

і приготовані на грилі овочі. Для нарізки використовуйте різні способи, щоб тарілка була красивою і апетитною. Не забувайте про зелень.

Смачні овочі дозволять урізноманітнити раціон​ / Фото Pixabay

Читайте також Як приготувати пісний борщ: смачний рецепт для тих, хто худне

Для овочів можна робити легкі соуси , використовуючи йогурт і хумус.

, використовуючи йогурт і хумус. У тарілці повинні бути не тільки огірки, помідори, болгарський перець і морква, а й кольорова капуста, стручковий горошок, селера, редис, міні-кукурудза, фенхель, обсмажена цибуля і кабачки, редька, буряк та ін.

Овочі можна доповнити фруктами і горіхами​ / Фото Pixabay