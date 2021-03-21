Літо стає все ближче і ближче, люди масово починають худнути. Вони використовують для цього найрізноманітніші методи.

Які помилки роблять ті, хто хоче схуднути, розповіла дієтологиня Катерина Кутіна.

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Сезон "схуднути до літа" оголошується відкритим. Сьогодні хочу узагальнити деякі помилки схуднення і розповісти про труднощі, з якими стикається кожен, хто хоч раз замислювався про необхідність зниження ваги,

– зазначила Кутіна.

ТОП-5 помилок тих, хто худне

1. Голодування і урізана калорійність

За словами дієтолога, для того щоб худнути – треба їсти.

Голодування – це вірний спосіб не схуднути, а набрати зайві кілограми. Відсутність їжі організм сприймає, як стрес, і намагається отримати максимум з того, що в нього надходить. Це цілком природно – організм працює в економ-режимі і намагається накопичити жировий прошарок на "чорний день" навіть з того мінімуму їжі, який є у раціоні,

– пояснила Катерина Кутіна.

Вона підкреслила, що для довготривалого ефекту потрібно здорове харчування і активний спосіб життя.

2. Худнути на силі волі

Дієтологиня розповіла, що схуднення не повинно бути болісним. Тому не слід себе сильно обмежувати, інакше це спричинить негативні наслідки для організму.

Схуднення має бути у задоволення / Фото pixabay

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3. Обмеження в продуктах

Кутіна розповіла, що виключати різні продукти (глютен, молочку, цукор, хліб, макарони, банан, картопля) – це помилка. За її словами, немає продуктів, від яких можна набрати вагу, а товстіють люди через надлишок будь-яких калорій. Для схуднення важливо створити невеликий дефіцит калорій.

4. Очікування миттєвого результату

Важливо розуміти, що вага накопичується роками, тому позбуватися від неї доведеться не тиждень і не місяць. Реальна швидкість втрати жиру в організмі складає 0,5 – 1 кілограм. Багато хто сприймає схуднення як дієту, а не як зміну способу життя.

5. Заміна солодощів на "дієтичні"

За фактом, замінити "не ПХ" на "ПХ" (правильне харчування – Актив 24) має тільки один сенс – знизити калорійність раціону. Це іноді доходить до маразму і вся їжа перетворюється на ПХ-торт,

– наголосила Кутіна.

За її словами, це – безумство. Вона нагадала, що їжа не буває поганою або хорошою, адже у всіх продуктах містяться калорії. Тому краще з'їсти нормальний десерт і отримати від нього задоволення.

Якщо ви хочете десерт – дозвольте його собі / Фото pixabay