Дуже багато людей прагнуть схуднути, але не готові відмовитися від хлібобулочних виробів. У такому випадку виникає питання: чи можна їсти хліб?

Який хліб підійде для тих, хто хоче позбутися зайвої ваги, розповіла розповіла експертка у психології зниження ваги, консультантка з дієтологічних супроводу і здорового способу життя Олена Кален.

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У 2017 році вчені довели, що не важливо, який хліб ми їмо, в середньому ми отримуємо приблизно однакову кількість різних корисних речовин. Це кальцій, залізо, магній та інші. Також вчені встановили, що обидва види хліба мають схожий вплив на рівень холестерину і складу мікрофлори кишечника,

– зазначила Кален.

Однак вона наголосила, що у білого і цільнозернового хліба є суттєва різниця.

Цільнозерновий хліб має більш низький глікемічний індекс, який показує, як сильно підвищиться рівень глюкози у крові після прийому їжі.

Чим вищий цей рівень, тим активніше організм запасає жири. Якщо ви їсте маленькими порціями і в основі вашого раціону – овочі, то це не так важливо і можна їсти будь-який хліб. Але тоді проблема зайвої ваги вас не повинна турбувати. А ось якщо зайва вага є, то швидше за все ви їсте більше, і раціон інший,

– пояснила експертка.

Людям з надмірною вагою краще вибирати цільнозерновий хліб / Фото Pixabay

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За її словами, у разі надмірної ваги, глікемічний індекс хліба має важливе значення. Якщо порція їжі суттєва, і до неї входять продукти з вуглеводами (наприклад, борошняні вироби, цукор та ін.), відбувається сильний викид глюкози у кров. Це призводить до запасання жирів, і в такому випадку навіть шматочок хліба може зіграти серйозну роль.

Тому людям, які худнуть, краще вибрати цільнозерновий хліб з більш низьким глікемічним індексом, який у 1,5-2 рази нижчий, ніж у білого хліба або різних булочок. Можна сказати, вибір такий: один шматочок білого або два цільнозернового. А взагалі краще один цільнозернового і в моменти голоду,

– резюмувала Олена Кален.