Більшість з тих, хто хоче позбутися зайвої ваги, впевнені: крупи їсти не можна. Однак це не зовсім так.

Існує крупа, яка не тільки допоможе схуднути, але й підніме настрій, розповіла експертка у психології зниження ваги, консультантка з дієтологічних супроводу і здорового способу життя Олена Кален.

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Щоб схуднути, не обов'язково харчуватися тільки овочами і сумувати через те, що не можна улюблені продукти! Можна їсти калорійну їжу, отримувати задоволення від їжі і знижувати вагу! Є така чарівна крупа – кіноа,

– зазначила Кален.

Вона уточнила, що кыноа можна купити практично у будь-якому супермаркеті, а готується крупа так само, як і гречка.

У чому особливість кіноа

За словами експертки, кіноа містить речовини флавоноїди, які корисні для організму.

Флавоноїди відповідають за розвиток нервових клітин! Тобто, якщо нам хтось зробив нерви, і ми хочемо цю справу заїсти, то давайте заїдати хоча б кіноа, щоб відновити свої нерви і підняти настрій!

– пояснила Олена Кален.

Кіноа допоможе підняти настрій і знизити вагу​ /Фото Pixabay

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Вона наголосила, що завдяки кіноа нервові клітини дійсно відновлюються. У той же час кіноа рекомендується їсти під час голоду. Це дозволить не тільки мати гарний настрій, але і знижувати вагу.

Тим більше, що антидепресивні властивості флавоноїдів доведені дослідженнями! Вони підвищують життєву активність, мотивацію і знижують рівень депресії. А ще у кіноа – багато магнію, кальцію і вітамінів групи B,

– резюмувала експертка.