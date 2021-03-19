Большинство из тех, кто хочет избавиться от лишнего веса, уверены: крупы есть нельзя. Однако это не совсем так.

Существует крупа, которая не только поможет похудеть, но и поднимет настроение, рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.

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Чтобы похудеть, не обязательно питаться только овощами и грустить из-за того, что нельзя любимые продукты! Можно есть калорийную пищу, получать от еды удовольствие и снижать вес! Есть такая волшебная крупа – киноа,

– отметила Кален.

Она уточнила, что киноа можно купить практически в любом супермаркете, а готовится крупа точно так же, как и гречка.

В чем особенность киноа

По словам эксперта, киноа содержит вещества флавоноиды, которые полезны для организма.

Флавоноиды отвечают за развитие нервных клеток! То есть, если нам кто-то сделал нервы, и мы хотим это дело заесть, то давайте заедать хотя бы киноа, чтобы восстановить свои нервы и поднять настроение!

– пояснила Елена Кален.

Киноа поможет поднять настроение и снизить вес /Фото Pixabay

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Она подчеркнула, что благодаря киноа нервные клетки действительно восстанавливаются. В то же время киноа рекомендуется есть по голоду. Это позволит не только иметь хорошее настроение, но и снижать вес.

Тем более, что антидепрессивные свойства флавоноидов доказаны исследованиями! Они повышают жизненную активность, мотивацию и снижают уровень депрессии. А еще в киноа – много магния, кальция и витаминов группы B,

– резюмировала эксперт.