Снижает вес и поднимает настроение: названа "волшебная" крупа
Большинство из тех, кто хочет избавиться от лишнего веса, уверены: крупы есть нельзя. Однако это не совсем так.
Источник:Инстаграм Елены Кален
Существует крупа, которая не только поможет похудеть, но и поднимет настроение, рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.
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Чтобы похудеть, не обязательно питаться только овощами и грустить из-за того, что нельзя любимые продукты! Можно есть калорийную пищу, получать от еды удовольствие и снижать вес! Есть такая волшебная крупа – киноа,
– отметила Кален.
Она уточнила, что киноа можно купить практически в любом супермаркете, а готовится крупа точно так же, как и гречка.
В чем особенность киноа
По словам эксперта, киноа содержит вещества флавоноиды, которые полезны для организма.
Флавоноиды отвечают за развитие нервных клеток! То есть, если нам кто-то сделал нервы, и мы хотим это дело заесть, то давайте заедать хотя бы киноа, чтобы восстановить свои нервы и поднять настроение!
– пояснила Елена Кален.
Киноа поможет поднять настроение и снизить вес /Фото Pixabay
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Она подчеркнула, что благодаря киноа нервные клетки действительно восстанавливаются. В то же время киноа рекомендуется есть по голоду. Это позволит не только иметь хорошее настроение, но и снижать вес.
Тем более, что антидепрессивные свойства флавоноидов доказаны исследованиями! Они повышают жизненную активность, мотивацию и снижают уровень депрессии. А еще в киноа – много магния, кальция и витаминов группы B,
– резюмировала эксперт.
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