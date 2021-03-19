Великий пост – период, когда запрещено употреблять пищу животного происхождения. Продлится он 47 дней, поэтому стоит знать, чем можно заменить мясо и сладости.

Какие продукты питания можно употреблять в Великий пост – рассказали специалисты Клиники диетологии Самойленко.

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В Великий пост церковный устав призывает полностью отказаться от пищи животного происхождения. Строжайшее соблюдение предполагает элиминацию любого мяса, молока, яиц и продуктов, в состав которых они входят. Как пройти этот 47-дневный период без чрезмерного налегание на углеводы, и какую белковую пищу употреблять, минуя любое упоминание о братьях наших меньших?

– отметили диетологи.

Какие продукты выбирать

Цельнозерновые крупы и мука из них.

Бобовые (нут, чечевица, хумус, фасоль и др.), грибы, тофу и другие варианты соевых продуктов.

Овощи в разных вариациях: рагу, соте, икра, соленые, гриль, запеченные и паровые с добавлением полезных жиров в виде кунжута, льна, орехов, авокадо.

Фрукты (до 300 граммов в сутки).

Сухофрукты (один – два раза в неделю по 30 граммов).

Настоящий черный шоколад (1 – 2 раза в неделю) – 20 граммов.

Дважды за весь период поста можно есть рыбу (белую или красную дикого вылова).

Водный режим.

В Великий пост запрещено употреблять мясо, птицу и молочные продукты, но им можно найти вкусную альтернативу / Фото Pixabay

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Хочется отметить, что Великий пост – это больше о духовном, но тело будет благодарно за разгрузку, даже недельную. Ориентируйтесь на свое состояние, не доводите до истощения и следите за самочувствием без строгих ограничений, если организм на это указывает,

– резюмировали диетологи.

Употребляйте овощи и цельнозерновые крупы​ / Фото Pixabay