Что есть во время поста: диетологи назвали перечень разрешенных продуктов
Великий пост – период, когда запрещено употреблять пищу животного происхождения. Продлится он 47 дней, поэтому стоит знать, чем можно заменить мясо и сладости.
Источник:Инстаграм Клиники диетологии Самойленко
Какие продукты питания можно употреблять в Великий пост – рассказали специалисты Клиники диетологии Самойленко.
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В Великий пост церковный устав призывает полностью отказаться от пищи животного происхождения. Строжайшее соблюдение предполагает элиминацию любого мяса, молока, яиц и продуктов, в состав которых они входят. Как пройти этот 47-дневный период без чрезмерного налегание на углеводы, и какую белковую пищу употреблять, минуя любое упоминание о братьях наших меньших?
– отметили диетологи.
Какие продукты выбирать
- Цельнозерновые крупы и мука из них.
- Бобовые (нут, чечевица, хумус, фасоль и др.), грибы, тофу и другие варианты соевых продуктов.
- Овощи в разных вариациях: рагу, соте, икра, соленые, гриль, запеченные и паровые с добавлением полезных жиров в виде кунжута, льна, орехов, авокадо.
- Фрукты (до 300 граммов в сутки).
- Сухофрукты (один – два раза в неделю по 30 граммов).
- Настоящий черный шоколад (1 – 2 раза в неделю) – 20 граммов.
- Дважды за весь период поста можно есть рыбу (белую или красную дикого вылова).
- Водный режим.
В Великий пост запрещено употреблять мясо, птицу и молочные продукты, но им можно найти вкусную альтернативу / Фото Pixabay
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Хочется отметить, что Великий пост – это больше о духовном, но тело будет благодарно за разгрузку, даже недельную. Ориентируйтесь на свое состояние, не доводите до истощения и следите за самочувствием без строгих ограничений, если организм на это указывает,
– резюмировали диетологи.
Употребляйте овощи и цельнозерновые крупы / Фото Pixabay
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